Xiaomi'den 8500 mAh Bataryalı Telefon Geliyor

Geçtiğimiz haftalarda 120Hz ekranlı ucuz telefon Redmi Note 14 SE 5G'yi duyuran Xiaomi, yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Henüz ismi belli olmayan telefon devasa batarya kapasitesiyle öne çıkacak. Telefon bu sayede uzun süre boyunca şarj işlemine ihtiyaç duymayacak.

Xiaomi'nin Yeni Telefonu Dev Bataryaya Sahip Olacak

Xiaomi'nin alt markası Redmi'nin 8500 mAh batarya kapasitesine sahip bir telefon tanıtmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Telefonun şarj hızı paylaşılmadı fakat 90W veya 100W civarı bir şarj hızıyla gelmesi bekleniyor. Nisan ayında tanıtılan Redmi Turbo 4 Pro'da 7.550 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti.

Bu büyük batarya kapasitesi, silikon-karbon batarya teknolojisinin kullanılması sayesinde mümkün oluyor. Silikon bazlı malzemeler, geleneksel grafit bataryalara kıyasla çok daha yüksek enerji yoğunluğu sunuyor. Bu teknoloji, daha yüksek kapasiteli bataryaların yanı sıra daha güvenli şarj imkânı da sağlıyor.

Bu teknoloji sayesinde Çin'deki telefon pazarında 7000mAh veya daha yüksek batarya kapasiteli telefonlar artık yaygınlaşıyor. Hatta sızdıran bilgilere göre, önümüzdeki yıl 10000 mAh bataryalı telefonlar bile piyasaya sürülebilir.

Yeni telefon, devasa bataryaya rağmen 8,5 mm'nin altında gövde kalınlığıyla birlikte gelecek. Bu, söz konusu cihazın daha küçük bataryalara sahip pek çok telefonla aynı veya daha ince bir gövde kalınlığına sahip olacağı anlamına geliyor.

Redmi marka yeni telefonun diğer teknik özelliklerine dair herhangi bir detay paylaşılmadı. Telefonun ne zaman tanıtılacağı da henüz bilinmiyor. İlerleyen zamanlarda telefona dair daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.