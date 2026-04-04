iQOO'dan Ucuz Android Telefon Geliyor! 8 GB RAM ve Dahası

iQOO, Z11 Lite isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen telefon bir sertifika platformunda görüldü. Bununla birlikte Z11 Lite'ın şarj hızı açıklığa kavuştu. Cihaz, bir önceki model olan Z10 Lite'dan daha yüksek bir şarj hızına sahip olacak.

iQOO Z11 Lite'ın Bluetooth SIG Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

iQOO Z11 Lite, I2510 ve I2515 olmak üzere iki farklı model numarasıyla birlikte Bluetooth SIG platformunda ortaya çıktı. Bu sertifika, Bluetooth standartlarına uygun olduğunu ve Bluetooth özelliklerini kullanabileceğini gösteriyor. Söz konusu sertifika ayrıca telefonun yakında tanıtılacağı anlamına da geliyor.

iQOO Z11 Lite'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Yenileme Hızı: 90Hz veya 120Hz

Batarya: 6000 mAh civarı

Hızlı Şarj: 44W

İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf işlemci

RAM: 8 GB'a kadar

Depolama: 256 GB'a kadar

Ana Kamera: 50 MP

iQOO Z11 Lite, Kaç W Hızlı Şarj Desteği Sunacak?

iQOO'nun yeni telefonu, 44W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Cihazda ayrıca 6000 mAh civarı bir batarya kapasitesi bulunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Z10 Lite'ta 6000 mAh batarya kapasitesi ve 15W hızlı şarj desteği mevcut. Dolayısıyla şarj hızı tarafında önemli bir artış yaşanacak.

iQOO Z11 Lite'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Z11 Lite, 6,7 inç civarı bir büyüklüğe sahip olacak. Akıllı telefon, IPS LCD ekran üzerinde 90Hz veya 120Hz yenileme hızı sunacak. Dolayısıyla telefon, 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi sağlayacak. Örneğin menüler arasında gezinirken, uygulamaları açıp kapatırken veya web sayfalarında kaydırma yaparken ekrandaki geçişler daha akıcı oluyor.

Serinin önceki modeli Z10 Lite, 6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip. Telefonda 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 90Hz yenileme hızı ve 1000 nit maksimum parlaklık mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1000 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

iQOO Z11 Lite'ın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

iQOO'nun yeni telefonunda 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Serinin önceki modeli Z10 Lite'ta 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, yardımcı lens ve 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ön kamera mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda da 5 megapiksel ön kamera yer alabilir.

iQOO Z11 Lite Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Z11 Lite'ın mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve fiyat etiketleri belli olacak. 8 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Z10 Lite, geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılmıştı.

iQOO Z11 Lite Türkiye'de Satılacak mı?

iQOO Z11 Lite'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda iQOO'nun akıllı telefonları satılmıyor. Bu nedenden dolayı iQOO Z10 Lite da muhtemelen Türkiye'de satışa sunulmayacaktır.

iQOO Z11 Lite'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Z10 Lite için 107 dolar (4 bin 763 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Z11 Lite, önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacak. Buna göre yeni telefon 120 dolar (5 bin 342 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 10 bin TL olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

iQOO Z11 Lite'ın işlemcisine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak serinin bir önceki modeli olan Z10 Lite'ın Dimensity 6300 işlemcisi göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun hem günlük kullanım hem de mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim.

Dimesnity 6300'ün PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 90 FPS'te Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırdığını belirteyim. Telefonda 90Hz veya 120Hz yenileme hızının yer alması bekleniyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edildiğini söyleyebilirim.