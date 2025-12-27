200 MP Kameralı Aşırı Ucuz Telefon Geliyor! İşlemcisi Şaşırttı

iQOO, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Z11 olarak isimlendirilen Android telefonun teknik özellikleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre iQOO Z11, Qualcomm'un güçlü bir işlemcisine sahip olacak. Telefon bu sayede yüksek performans sunacak. Cihazda ayrıca yüksek çözünürlüklü kamera da bulunacak.

iQOO Z11'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Kamera: 200 MP

200 MP İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/69

Ortaya çıkan bilgilere göre iQOO Z11'in arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Telefonun 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilmesi bekleniyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan iQOO Z10'da 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve bir adet yardımcı lens tercih edilmişti.

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. iQOO Z10 Turbo'da sekiz çekirdekli Dimensity 8400 işlemcisi tercih edilmişti.

iQOO Z11'in ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. Ekran özelliklerine dair herhangi bir detay paylaşılmadı. iQOO Z10'da ise 6,77 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı mevcut. Serinin yeni modelinde de AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı görebiliriz.

iQOO Z11'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO'nun bütçe dostu Android telefonu Z10 için 21.999 rupi (10.497 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. iQOO Z11'in ise 25.000 rupi (11.929 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı bir fiyat etiketiyle gelebileceğini belirtelim.

iQOO Z11 Ne Zaman Tanıtılacak?

IP68/69 sertifikası sayesinde belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunacak iQOO Z11'in 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. 7300 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi dahil birçok özelliğiyle öne çıkan iQOO Z10, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.