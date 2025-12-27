POCO'dan Uygun Fiyatlı Telefon Geliyor! 100W Hızlı Şarja Sahip

POCO, M8 Pro isimli bütçe dostu yeni bir akıllı telefon modeli tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde şarj hızı ortaya çıkan POCO M8 Pro'nun bu kez boyutu ve ağırlığı açıklığa kavuştu. Paylaşılan bilgilere göre telefon, serinin bir önceki modeli ile aynı kalınlığa sahip olacak. Peki, POCO'nun ucuz telefonu neler sunacak?

POCO M8 Pro'nun Boyutu ve Ağırlığı Ortaya Çıktı

Ortaya çıkan bilgilere göre POCO M8 Pro 162,5 x 74,7 x 7,9 mm boyutlarında ve 207 gram ağırlığında olacak. POCO M7 Pro'nun ise 162,4 x 75,7 x 7,99 mm ve 190 gram ağırlığında olduğunu belirtelim. Daha önce paylaşılan görsellere göre M8 Pro'nun arka yüzeyinde köşeleri oval bir modülün yer alacak. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş konumlanacak.

POCO M8 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Boyutu: 6,83 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus 2

Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 6.500 mAh

Şarj Hızı: 100W

İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Akıllı telefonda Qualcomm'un Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. M7 Pro'da ise sekiz çekirdekli Dimensity 7025 Ultra işlemcisi alıyor.

M8 Pro'nun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Akıllı telefonun ön yüzeyinde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde yer alacak. Telefon 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. M8 Pro ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

POCO M8 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO'nun bütçe dostu Android telefonu M8 Pro'nun 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber bütçe dostu telefonun tüm teknik özellikleri, tasarımı ve fiyatı belli olacak. Uygun fiyata güçlü donanım sunan POCO M7 Pro, 2024 yılının aralık ayında tanıtılmıştı.