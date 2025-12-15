Performans Canavarı Telefon Yolda! OLED Ekran ve Dahası

iQOO 15 ve Neo 11 modellerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Büyük bir ilgil ile karşılaşılan cihazlardan sonra marka şimdi de yeni bir Z serisi telefon duyuracağı ortaya çıktı. Üstelik bu cihazın işlemcisi çok güçlü olacak ve böylece performans bakımından tüm beklentileri karşılayacak.

iQOO Z11 Turbo Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran: 6.59 inç OLED

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre iQOO, birkaç hafta içinde yeni Z serisi telefon tanıtmaya hazırlanıyor fakat bu cihazın markanın yakın zamanda piyasaya sürdüğü mevcut Z10 serisine ait bir model olup olmayacağı ya da yeni Z11 serisinin ilk üyesi mi olacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

Sızıntı kaynağına göre bu telefon, çok yüksek bir ihtimalle iQOO Z11 Turbo Pro olacak. Özellikle de işlemcisi ile bütün dikkatleri üzerinde toplayacak. Öyle ki bu cihazda yeni tanıtılan ve üst düzey bir performans sunan Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi tercih edilecek.

Bu, telefonun Z serisinin en son ve en gelişmiş modeli olan Z11 Turbo Pro olma ihtimalini oldukça güçlendiriyor. Öte yandan telefonun ekran özelliklerini açıklığa kavuşturan ayrıntılar, cihazın 6.59 inç büyüklüğünde bir OLED ekrana sahip olacağı iddiası ile sınırlı kalıyor. Cihazın batarya kapasitesi, şarj hızı, RAM ve depolama seçenekleri ve diğer özellikler belirsizliğini koruyor.

Bu arada fikir vermesi açısından iQOO Z10 Turbo Pro'nun özelliklerine göz atmakta fayda var. Bu telefonda Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeriyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Cihaz ayrıca 7000 mAh batarya kapasitesi ve 120W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor.