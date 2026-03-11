iQOO'nun 7200 mAh Bataryalı Ucuz Telefonu Yolda! 8 GB RAM'e Sahip

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

iQOO'nun Z11x 5G isimli yeni telefonu merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Z11x 5G'nin fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Android telefon, bütçe dostu bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve dev batarya gibi iddialı özelliklere de sahip olacak.

iQOO Z11x 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Z11x 5G'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümünün 20 bin 999 rupi (10 bin 62 TL), 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümünün ise 22 bin 999 rupi (11 bin 20 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

iQOO Z11x 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen iQOO Z11x 5G,12 Mart tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Türkiye'de iQOO marka akıllı telefonlar satılmıyor. Dolayısıyla iQOO Z11x 5G de muhtemelen Türkiye'de satışa sunulmayacaktır.

iQOO Z11x 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,76 inç

6,76 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Batarya: 7200 mAh

7200 mAh Hızlı Şarj: 44W

44W RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ön Kamera: 32 MP

32 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP İşlemci: Dimensity 7400 Turbo

Dimensity 7400 Turbo İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69

iQOO Z11x 5G'nin Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Bütçe dostu telefonun ekranı 6,76 inç büyüklüğünde olacak. Z11x 5G, LCD ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Z10x 5G'de ise 6,72 inç ekran boyutu, 1080 x 2408 piksel çözünürlük, LCD ekran ve 120Hz yenileme hızı mevcut.

iQOO Z11x 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

iQOO'nun yeni telefonunda MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 7400 Turbo işlemcisi bulunacak. Sekiz çekirdekten oluşan bu işlemci sayesinde telefonda Mobile Legends, League of Legends: Wild Rift ve PUBG Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun oynanabilecek. Önceki telefonda sekiz çekirdekli Dimensity 7300'ün yer aldığını belirtelim.

iQOO Z11x 5G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Z11x 5G, 7200 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Akıllı telefon, bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmek zorunda kalmayacağız. Cihaz ayırca 44W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Z10x'te ise 6500 mAh batarya kapasitesi ve 44W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan bilgileri göz önünde bulundurduğumda iQOO Z11x 5G'nin uygun fiyata oldukça iddialı özellikler sunacağını söyleyebilirim. Özellikle 7200 mAh batarya kapasitesi sayesinde telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu arada telefonun mobil oyunları da sorunsuz şekilde çalıştıracağını düşünüyorum.