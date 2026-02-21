iQOO'nun Ucuz Android Telefonu Yolda! 9000 mAh Batarya ve Dahası

iQOO, Z11X 5G isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Z11X 5G yeni bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefonda Qualcomm tarafından geliştriilen orta segment bir işlemci buluancak. Telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü ekran ile birlikte gelecek.

iQOO Z11X 5G'nin NBTC Sertifikası Ne Anlama Geliyor?

I2507 model numarası model numarasına sahip olan iQOO Z11X 5G, NBTC sertifikası aldı. Bu sertifika, akıllı telefonun Tayland'da telekomünikasyon standartlarına uygun olduğu anlamına geliyor. Buna göre telefonu Çin'in yanı sıra global pazarda da göreceğiz. NBTC sertifikası ayrıca akıllı telefonun yakın zamanda tanıtılacağını gösteriyor.

iQOO Z11X 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6.76 inç

6.76 inç Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Teknolojisi: LCD

LCD İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 Batarya: 9000 mAh

Ortaya çıkan bilgilere göre telefon gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. iQOO Z10x'te ise Dimensity 7300 işlemcisi tercih edilmişti.

Yeni telefonun ekranı 6,76 inç büyüklüğünde olacak. Z11x 5G, LCD ekran üzerinde FHD+ çözünürlük sunacak. iQOO Z10x'te 6,72 inç ekran büyüklüğü, IPS LCD ekran, 1080 x 2408 piksel çözünürlük, yaklaşık 393 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yeni modelde de 120Hz yenileme hızı görebiliriz.

iQOO Z11x 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Z10x için 13 bin 499 rupi (6 bin 514 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. iQOO Z11x 5G'nin ise 17 bin rupi (8 bin 203 TL) civarı bir başlangıç fiyat etikeitne sahip olabilir. Konuya dair resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu nedenle akıllı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

iQOO Z11x Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen iQOO Z11x 5G'nin 2026 yılının mart veya nisan ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Serinin bir önceki modeli olan iQOO Z10x Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla iQOO Z11x 5G'nin Türkiye'de satılması beklenmiyor. Konuya dair açıklama yapılmadığını belirtelim.