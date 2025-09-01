Kesin Talimat Verildi: Artık Her Yere Motosiklet Park Edilemeyecek!

Otomotiv sektöründe yaşanan maliyet artışları ve kalabalık şehirlerdeki trafik sorunları sebebiyle pek çok tüketici motosikletlere yöneldi. Motosikletlere olan talep artışına yeterince hazırlık yapılmaması sebebiyle bu kez kaldırımlarda, yol kenarlarında veya daha farklı yerlerde motosiklet park etme sorunları yaşanmaya başlandı. İstanbul Valiliği konuyla ilgili olarak kesin talimat verdi. İşte detaylar...

İstanbul Valiliği’nden Motosikletlere Yeni Düzenleme: Kapalı Alanlara Giriş ve Kaldırıma Park Yasaklandı!

İstanbul’da motosiklet kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir karar alındı. İstanbul Valiliği, belediyelere gönderdiği talimatla birlikte şehir genelinde yaya güvenliğini artırmak için önemli kısıtlamaları devreye soktu. Artık motosikletlerin trafiğe kapalı alanlara girişi yasaklanırken kaldırımlara, yaya yollarına ve meydanlara park edilmesi de tamamen engellenecek.

Gönderilen resmi yazıya göre belediyeler trafiğe kapalı bölgelerde motosiklet girişini kesin olarak engellemekle yükümlü olacak. Ayrıca kaldırımlar, meydanlar ve yaya geçiş alanlarının motorlu araçlardan arındırılması için denetimler sıklaştırılacak. Uygulamanın özellikle motokuryeleri ve günlük ulaşımda motosiklet kullanan sürücüleri yakından ilgilendirdiği belirtiliyor.

Büyükçekmece Belediyesi daha önce aldığı karar kapsamında trafiğe kapalı alanlara giren motosiklet sürücülerine 2 bin 953 TL idari para cezası uygulamaya başlamıştı. Üstelik bir yıl içinde üç kez aynı ihlali yapan motokuryelerin bağlı olduğu iş yerleri geçici olarak mühürlenebiliyor. Benzer uygulamaların İstanbul’un farklı ilçelerinde de devreye alınması bekleniyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 2025 trafik ceza tarifesine göre motosiklet sürücülerini ilgilendiren bazı güncel tutarlar şöyle:

Kaldırıma hatalı park: 993 TL

Kask takmama: 993 TL

Plakasız motosiklet kullanımı: 15 bin 709 TL

Hız sınırı, kırmızı ışık gibi ihlaller: 2 bin 168 – 9 bin 268 TL arası

Trafiğe kapalı alana giriş (yerel belediye uygulamalarıyla): 2.167 TL (Bandırma örneği) – 2.953 TL (Büyükçekmece örneği)

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...