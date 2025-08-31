Son Kalanlarda Satılıyor: Manuel Vites Tarih Oluyor!

Otomotiv dünyası her geçen gün değişmeye ve gelişmeye devam ediyor. Bu kapsamda hayatımıza ilk olarak hibrit teknolojiler ve ardından da elektrikli otomobiller girmeye başladı. Bu nokta oldukça kritik zira elektrikli otomobillerin gelişiyle birlikte şanzımanlar da tarih olmaya başladı. Yapılan bir araştırma manuel vites ve otomatik vites tercihleri noktasında şaşırtıcı gerçekleri ortaya koydu. İşte konuyla ilgili detaylar...

Manuel Vitesli Otomobiller Tarihe Karışıyor: Avrupa ve ABD’de İstenmiyor!

Otomotiv dünyasında son 20 yılda büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Bir zamanlar Avrupa’nın en önemli pazarlarında standart olan manuel şanzıman artık hızla kayboluyor. Otomatik şanzımanların sunduğu konfor, teknolojik gelişmeler ve şehir yaşamının yoğun temposu sürücüler için manuel vitesi giderek gereksiz hale getirdi.

Bu noktada geçtiğimiz dönemlerde sizinle paylaştığımız son manuel vitesli Golf GTI büyük bir örnek teşkil edebilir. Veya daha iyis manuel vitesli otomobiller yerine şanzımana ihtiyaç duymayan elektrikli otomobillerin pazar paylarındaki artışı da örnek gösterebiliriz.

2001 yılında Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya’yı kapsayan “büyük beş” pazarda satılan araçların yüzde 91’i manuel şanzımanlıydı. Bu oran 2024’e gelindiğinde yalnızca yüzde 29’a düştü. Almanya’da yüzde 83 olan manuel oranı yüzde 18’e, Fransa’da yüzde 95 olan oran yüzde 28’e kadar geriledi. İtalya ve İspanya gibi ülkelerde de tablo aynı: manuel hâlâ varlığını sürdürüyor ama eskisi kadar güçlü değil. Premium markalarda ise tablo daha çarpıcı 20 yılda otomatik şanzıman oranı yüzde 31’den yüzde 97’ye yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde de durumlar sanıldığından farklı değil. Özellikle otomatik vites otomobiller çok daha fazla talep görmekte. Türkiye'de ise bu noktada kesin bir şey söylemek zor. Zira artan fiyatlar ve vergiler ile birlikte otomobil almak oldukça zor. Bu noktada markalar daha uygun fiyatlı seçenekler sunmak adına manuel vites seçenekleri sunmaya devam ediyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...