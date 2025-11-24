Stephen King'in korku türündeki popüler romanı IT'den uyarlanan IT: Welcome to Derry'nin yeni bölümü merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda IT: Welcome to Derry'nin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, yeni tanıtım videosu neler sunuyor?

IT: Welcome to Derry'nin 6. Bölüm Fragmanı Nasıl İzlenir?

En iyi HBO Max dizileri arasında yer alan IT: Welcome to Derry için yeni bölüm fragmanı izleyiciler ile buluştu. HBO Max'in resmî YouTube kanalı üzerinden yayınlanan tanıtım videosu 1 dakika 2 saniye uzunluğunda. Tanıtım videosuna göre yeni bölüm, gerilim dolu sahneler içerecek. Altıncı bölüm 1 Aralık 2025 tarihinde çıkacak.

IT: Welcome to Derry Oyuncuları

Jovan Adepo

Bill Skarsgard

Taylour Paige

Joshua Odjick

Miles Ekhardt

Grant Nickalls

Madeleine Stowe

James Remar

Peter Outerbridge

Kimberly Guerrero

HBO Max'in en sevilen dizilerinden biri olan IT: Welcome to Derry'nin oyuncu kadrosunda Jovan Adepo, Bill Skarsgard, Taylour Paige, Joshua Odjick, Madeleine Stowe, Peter Outerbridge ve daha pek çok isim bulunuyor. Dizide Pennywise karakterini Skarsgard, Leroy Hanlon karakterini ise Adepo canlandırıyor.

IT: Welcome to Derry'nin Konusu Nedir?

IMDb puanı yüksek korku dizileri arasında bulunan IT: Welcome to Derry, 2017 ve 2019 yıllarında vizyona giren filmlerdeki olayların öncesini anlatıyor. Jason Fuchs, Andy Muschietti ve Barbara Muschietti tarafından yaratılan dizi 1962 yılında Derry kasabasında geçiyor. Bu hikâye, palyaçonun geçmişine dair daha fazla ipucu sunuyor.