Stranger Things'in 5. Sezonundan Yeni Fragman Geldi

Stranger Things'in yeni sezonunu merakla beklerken heyecan verici bir gelişme yaşandı. Netflix, Stranger Things'in 5. sezonu için yeni fragman yayınladı. Paylaşılan tanıtım videosu, yeni sezonun birinci kısmına odaklanıyor. Peki, yeni sezon, önceki sezonlar gibi başarılı olabilecek mi?

Stranger Things'in Türkçe Alt Yazılı 5. Sezon Fragmanı Nasıl İzlenir?

Netflix Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden Stranger Things'in yeni sezon fragmanı izleyiciler ile buluştu. Türkçe alt yazılı video, gerilim ve korku dolu sahneler içeriyor. 1 dakika 33 saniye uzunluğundaki videonun açıklama kısmında "Bir plan yaptık... Ama planımız biraz çılgınca" sözlerine yer verildi.

Stranger Things 5. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

IMDb puanı yüksek Netflix dizileri arasında yer alan Stranger Things'in 5. sezonu iki kısım şeklinde yayınlanacak. Birinci kısım 27 Kasım Türkiye saati ile 04.00'te, 2. kısım 26 Aralık'ta izleyiciler ile buluşacak. Bilim kurgu ve fantastik türlerindeki dizinin final bölümü ise 1 Ocak tarihinde çıkacak.

Stranger Things Oyuncuları ve Karakterleri

Milly Bobby Brown (Eleven)

(Eleven) Winona Ryder (Joyce Byers)

(Joyce Byers) Noah Schnapp (Will Byers)

(Will Byers) David Harbour (Jim Hopper)

(Jim Hopper) Brett Gelman (Murray Bauman)

(Murray Bauman) Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)

(Lucas Sinclair) Eduardo Franco (Argyle)

(Argyle) Priah Ferguson (Erica Sinclair)

(Erica Sinclair) Finn Wolfhard (Mike Wheeler)

(Mike Wheeler) Jamie Campbell Bower (Vecna)

(Vecna) Paul Reiser (Dr. Sam Owens)

(Dr. Sam Owens) Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)

(Dustin Henderson) Natalia Dyer (Nancy Wheeler)

(Nancy Wheeler) Joe Keery (Steve Harrington)

(Steve Harrington) Charlie Heaton (Jonathan Byers)

(Jonathan Byers) Sadie Sink (Max Mayfield)

(Max Mayfield) Maya Hawke (Robin Buckley)

Stranger Things Konusu

1980'li yıllarda geçen Stranger Things'te hikâye, Hawkins isimli kurgusal kasabada Will isimli bir çocuğun ortadan kaybolması ile başlıyor. Bu olayın ardından doğaüstü güçlere sahip Eleven ortaya çıkıyor. Ayrıca gizli deneylerin yapıldığı bir laboratuvar keşfediliyor.