IT: Welcome to Derry'nin 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı
IT: Welcome to Derry'nin 4. bölüm fragmanı paylaşıldı. Peki, korku türündeki yeni dizinin yeni bölümünde neler olacak? İşte diziye dair detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- IT: Welcome to Derry'nin 4. bölüm fragmanı 54 saniye uzunluğunda.
- Dizinin yeni bölümü 17 Kasım tarihinde HBO Max üzerinden yayınlanacak.
- Oyuncu kadrosunda Jovan Adepo, Bill Skarsgard ve Taylour Paige dahil pek çok isim bulunuyor.
Stephen King'in korku türündeki popüler romanı IT'den uyarlanan IT: Welcome to Derry'nin yeni bölümü merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda IT: Welcome to Derry'nin 4. bölüm fragmanı izleyiciler ile buluştu. Peki, yeni tanıtım videosu neler sunuyor?
IT: Welcome to Derry'nin 4. Bölüm Fragmanı Nasıl İzlenir?
En iyi HBO Max dizileri arasında yer alan IT: Welcome to Derry için yeni bölüm fragmanı yayınlandı. HBO Max'in resmî YouTube kanalı üzerinden yayınlanan tanıtım videosu 54 saniye uzunluğunda. Fragamana göre yeni bölümde korku ve gerilim dolu sahneler yer alacak. Dördüncü bölüm 17 Kasım 2025 tarihinde çıkacak.
IT: Welcome to Derry'nin Konusu Nedir?
IMDb puanı yüksek korku dizileri arasında bulunan IT: Welcome to Derry, 2017 ve 2019 yıllarında vizyona giren filmlerdeki olayların öncesini anlatıyor. Jason Fuchs, Andy Muschietti ve Barbara Muschietti tarafından yaratılan dizi 1962 yılında Derry kasabasında geçiyor. Bu hikâye, palyaçonun geçmişine dair daha fazla ipucu sunuyor.
IT: Welcome to Derry Oyuncuları
- Jovan Adepo
- Bill Skarsgard
- Taylour Paige
- Joshua Odjick
- Miles Ekhardt
- Grant Nickalls
- Madeleine Stowe
- James Remar
- Peter Outerbridge
- Kimberly Guerrero
HBO Max'in en sevilen dizilerinden biri olan IT: Welcome to Derry'nin oyuncu kadrosunda Jovan Adepo, Bill Skarsgard, Taylour Paige, Joshua Odjick, Madeleine Stowe, Peter Outerbridge ve daha pek çok isim bulunuyor. Dizide Pennywise karakterini Skarsgard, Leroy Hanlon karakterini ise Adepo canlandırıyor.