Tüm Dünyanın Konuştuğu Bu Dizide Türkçe Şarkı Çaldı

Breaking Bad ve Better Call Saul'un yaratıcısı Vince Gilligan'ın yeni dizisi Pluribus, ilk duyurulduğu günden bu yana gündemden düşmüyor. Bu popülerlik, dizi yayınlandıktan sonra da sürdürülmeye devam ediyor. Bütün dünyanın dikkatini üzerinde toplayan bu yapımda Türk izleyicilerinin dikkatini çeken nokta ise dizide Türkçe şarkıya da yer verilmesi oldu.

Pluribus Dizisinde Çalan Türkçe Şarkı Neydi?

Türk şarkıcı Murat Evgin, Apple TV'nin yeni dizisi Pluribus için John Lennon'ın Nobody Told Me şarkısının cover versiyonunu yaptı. Türkçe söylediği bu şarkı, diziyi izleyen hemen hemen her izleyici tarafından çok beğenildi. Öyle ki bu, Nobody Told Me'nin Apple Music ve YouTube Music platformlarında tekrar tekrar dinlemesini sağladı.

YouTube'da yayınlanan şarkının altında kendi düşüncelerini paylaşan Evgin, "Vince Gilligan'ın Pluribus projesinin bir parçası olmak benim için büyük bir onur. John Lennon'ın şarkısını kendi dilim olan Türkçeyle söylememi mümkün kılan Vince Gilligan ve Thomas Golubic'e (ve tüm ekibe) teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Pluribus Konusu

Pluribus, tüm insanların aşırı mutlu olduğu bir dünyada geçiyor ama bu mutluluğun mantıklı bir gerekçesi bulunmuyor. İnsanların mükemmel bir hayatı yok, onları gerçekten mutlu hissettirecek bir şey yaşamıyorlar. İnsanlığın üzerinde psikolojik bir etkisi olan virüsten dolayı kendilerini mutlu hissediyorlar.

İşin ilginç tarafı, dünyayı çok mutlu bir hâle getiren virüsten sadece bir kişi etkilenmiyor. Gerçekten "dünyanın en mutsuz insanı" olarak bahsedebileceğimiz bir kişi olan Carol, insanların mutluluğuna neden olan virüsün tesirini kırmaya çalışıyor. Öte yandan bu mutlu insanlar da onun kendilerine katılmasını istiyor.

Pluribus Oyuncuları

Rhea Seehorn

Monae Lott

Monique Lott

Miriam Shor

McKenzie Scott

Karolina Wydra

Carlos-Manuel Vesga

Pluribus'un oyuncu kadrosunda Rhea Seehorn ve Monae Lott dahil olmak üzere çok çeşitli isimler yer alıyor. Mutsuz insan Carol, Rhea Seehorn tarafından canlandırılıyor. Seehorn, daha önce Better Call Saul, Franklin & Bash, Bad Boys 4 gibi çeşitli projelerde yer aldı.