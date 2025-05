Stephen King'in Korku Romanı Dizi Oluyor! İlk Fragman Geldi

Stephen King'in korku türündeki popüler romanı It'den uyarlanan film 2017 yılında vizyona girmişti. Filmin büyük beğeni toplaması üzerine 2019 yılında It Chapter Two çıkmıştı. Roman bu kez bir diziye uyarlanıyor. IT: Welcome to Derry'den ilk fragman geldi.

IT: Welcome to Derry Fragmanı Yayınlandı

Max'in resmî sosyal medya hesabı üzerinden IT: Welcome to Derry dizisinin fragmanı paylaşıldı. 1 dakika 50 saniye uzunluğundaki tanıtım videosu, dizinin atmosferi hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Get ready to go back to where IT all began... 🎈 #ITWelcometoDerry is coming this fall to HBO Max. pic.twitter.com/SOhXEA6yYe — Max (@StreamOnMax) May 20, 2025

IT: Welcome to Derry Konusu

Stephen King’in 1986 tarihli IT romanından uyarlanan IT: Welcome to Derry dizisi, 2017 ve 2019 yıllarında vizyona giren filmlerdeki olayların öncesini anlatacak. Hikâye, 1962 yılında Derry kasabasında geçecek.

IT: Welcome to Derry Oyuncuları

Jovan Adepo

Bill Skarsgård

Taylour Paige

Joshua Odjick

Miles Ekhardt

Grant Nickalls

Madeleine Stowe

James Remar

Peter Outerbridge

Kimberly Guerrero

IT: Welcome to Derry oyuncuları arasında Jovan Adepo, Bill Skarsgård, Taylour Paige, Joshua Odjick ve daha pek çok isim bulunuyor. Dizide Pennywise karakterini Skarsgård canlandıracak. Skarsgård, filmlerde de Pennywise karakterini canlandırmıştı.

IT: Welcome to Derry Yayın Tarihi

Şimdiden merakla beklenmeye başlanan IT: Welcome to Derry dizisi sonbahar mevsiminde Max üzerinden yayınlanacak. Dizinin tam olarak hangi tarihte yayınlanacağı ise henüz belli değil.