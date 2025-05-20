Prens 3. Sezon 3. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Kaptan Vandyke da Var

Senaristliğini Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın yaptığı Prens dizisinin 3. sezon 2. bölümünü izleyen kişiler yeni bölümü merakla beklerken önemli bir gelişme yaşandı. Prens dizisinin 3. sezon 3. bölüm fragmanı izleyiciler ile buluştu:

Prens 3. Sezon 3. Bölüm Fragmanı Nasıl İzlenir?

Max Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden Prens dizisinin yeni bölüm fragmanı paylaşıldı. 1 dakika 5 saniye uzunluğundaki tanıtım videosuna göre prens, yeni bölümde Venedik'e gidecek.

Prens Dizisi Konusu

Virtual stüdyo sistemi kullanılarak çekilen dizi, hayali bir krallık olan Bongomya'ya odaklanıyor. Dizide krallığın pek sevilmeyen üyesi olan prensin komedi dolu maceralarına tanık oluyoruz.

Prens Dizisi Nereden ve Nasıl İzlenir?

Popüler komedi dizisi Prens'in tüm bölümlerini Max üzerinden izleyebilirsiniz. Belirli bir ücret karşılığında Max aboneliği alarak kütüphanedeki içeriklere erişebilirsiniz.

Prens Dizisi Oyuncuları

Giray Altınok

Serdar Orçin

Ceyda Düvenci

Derya Pınar Ak

Aslı Tandoğan

Çağdaş Onur Öztürk

Onur Özaydın

Bahadır Vatanoğlu

Canberk Gültekin

Kerem Özdoğan

Çağlar Ertuğrul

Kürşat Demir

Giray Altinok prens karakterini, Çagdas Onur Öztürk Thenio'yu , Onur Özaydin Orion'u, Serdar Orçin Kalesh'i, Ceyda Düvenci Kraliçe Sion'u, Asli Tandogan Anarkhia karakterini, Derya Pinar Ak Hasharia'yı, Çağlar Ertuğrul ise Kaptan Vandyke karakterini canlandırıyor.