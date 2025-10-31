Stranger Things'in 5. Sezon Fragmanı Yayınlandı

İlk bölümü yayınlandıktan çok kısa bir süre sonra büyük bir izleyici kitlesinin ilgisini çeken Stranger Things'in 5. sezonunun fragmanı yayınlandı. Netflix Türkiye hesabından da paylaşılan fragmana bakılacak olursa yeni sezonda işler çok daha karışık bir hâle gelecek gibi görünüyor.

Stranger Things'in 5. Sezon Fragmanı Çıktı

Stranger Things'in beşinci sezonuna kapsamlı bir bakış atma fırsatı sunan fragman, Netflix'in bütün hesapları üzerinden yayınlandı. Fragmanın Türkçe altyazılı versiyonu ise Netflix Türkiye'nin resmî YouTube hesabı üzerinden paylaşıldı. Bu fragmanın yayınlanmasının üzerinden bir gün bile geçmemesine rağmen 100 bini aşkın izleyici tarafından izlendi. Ayrıca fragman 7 binden fazla beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

"Biz özümüze sadık kalırız. Arkadaşlarımıza sadık kalırız" sözünden de anlaşılacağı üzere yeni fragman, beşinci sezonun tıpkı önceki sezonlarda olduğu gibi arkadaşlığın önemini ön plana çıkaracağını gösterdi. Yaratıklar hiç olmadığı kadar agresif ve durdurulamaz olacak ve bu nedenle ekip bir hayli zor durumda kalacak.

Stranger Things Konusu

Stranger Things, seksenlerde küçük bir kasaba olan Hawkins'te geçiyor. Olaylar, Will Byers isimli küçük bir çocuğun kaybolması ile başlıyor. Will'in arkadaşları Mike, Lucas ve Dustin ise çocuğu bulmak için harekete geçiyor. Bu arayışları ise onları telekinezi gücüne sahip özel bir kız olan Eleven'a götürüyor.

Çocuklar hem Eleven'ı tanımaya ve onun nasıl kaybolduğunu bulmaya çalışıyor fakat her ikisi de onları daha ciddi bir soruna götürüyor. Doğaüstü yaratıklar, kasaba için ciddi bir tehdit oluşturmak üzere yükselişe geçiyor. İnsanların onlardan zarar görmemesi için ekibin bir arada kalması ve doğru bir şekilde hareket etmesi gerekiyor.

Stranger Things'in 5. Sezonu Ne Zaman Çıkacak?

Stranger Things'in 5. sezonu iki bölüm hâlinde yayınlanacak. Birinci bölüm 27 Kasım, ikinci bölüm ise 26 Aralık'ta izleyicilerin karşısına çıkacak. Son birkaç yılın en iyi gerilim dizileri arasında yer alan Stranger Things'in final bölümü ise 1 Ocak'ta yayınlanacak.

Stranger Things 5. Sezon Oyuncuları

Millie Bobby Brown (Eleven)

Sadie Sink (Max Mayfield)

Finn Wolfhard (Mike Wheeler)

Maya Hawke (Robin)

Natalia Dyer (Nancy Wheeler)

Noah Schnapp (Will Byers)

Winona Ryder (Joyce Byers)

Peki, sizin Stranger Things'in beşinci sezona dair beklentileriniz neler? Bu sezonun ilk kısmını çıkar çıkmaz izleyecek misiniz? Aşağıda yer alan yorumlar kısmından bütün düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.