IT: Welcome to Derry'nin 8. bölüm fragmanı yayınlandı. HBO Max'in popüler dizisi için yayınlanan yeni tanıtım videosu, heyecan seviyesini artırmayı başardı. Peki, Stephen King'in korku türündeki popüler romanı IT'den uyarlanan dizinin yeni fragmanı neler sunuyor? IT dizisinin yeni bölümü ne zaman çıkacak?

IT: Welcome to Derry'nin 8. Bölüm Fragmanı Nasıl İzlenir?

En iyi HBO Max dizileri arasında yer alan IT: Welcome to Derry'nin yeni bölüm fragmanı izleyiciler ile buluştu. HBO Max'in resmî YouTube kanalı üzerinden yayınlanan tanıtım videosu 1 dakika 4 saniye uzunluğunda. Tanıtım videosuna göre yeni bölüm, korku ve gerilim dolu sahneler içerecek. 8. bölüm 15 Aralık 2025 tarihinde çıkacak.

IT: Welcome to Derry Konusu

Jason Fuchs, Andy Muschietti ve Barbara Muschietti tarafından yaratılan IT: Welcome to Derry, 2017 ve 2019 yıllarında vizyona giren filmlerdeki olayların öncesini anlatıyor. IMDb puanı yüksek korku dizileri arasında yer alan dizi 1962 yılında Derry kasabasında geçecek. Bu hikâye, palyaçonun geçmişine dair daha fazla ipucu sunuyor.

IT: Welcome to Derry Oyuncuları

Jovan Adepo

Bill Skarsgard

Taylour Paige

Joshua Odjick

Miles Ekhardt

Grant Nickalls

Madeleine Stowe

James Remar

Peter Outerbridge

Kimberly Guerrero

HBO Max'in en sevilen dizilerinden biri olan IT: Welcome to Derry'nin oyuncu kadrosunda Jovan Adepo, Bill Skarsgård, Taylour Paige, Joshua Odjick, Madeleine Stowe, Peter Outerbridge ve daha pek çok isim bulunuyor. Dizide Pennywise karakterini Skarsgard, Leroy Hanlon karakterini ise Adepo canlandırıyor.