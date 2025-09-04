Stephen King'in Korku Romanı Dizi Oluyor! Yayın Tarihi Açıklandı

Stephen King'in korku türündeki popüler romanı IT'den uyarlanan dizi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz ay tanıtım videosu ile gündeme gelen IT: Welcome to Derry'nin yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi önümüzdeki ay izleyiciler ile buluşacak.

IT: Welcome to Derry'nin Yayın Tarihi

En iyi HBO Max dizileri arasına katılmaya hazırlanan IT: Welcome to Derry, 27 Ekim 2025 tarihinde yayınlanacak. İlk sezonun yedi adet bölümden oluşması bekleniyor. Dizinin izlenebilmesi için aylık veya yıllık belirli bir ücret karşılığında HBO Max aboneliği almak gerekecek. Bu abonelikle kütüphanedeki diğer yapımlara da erişilebilir.

IT filmi 2017 yılında vizyona girmişti. 35-40 milyon dolar bütçe ile çekilen film 704.2 milyon dolar hasılat elde ederek önemli bir başarının altına imza atmıştı. İlk filmin çok beğenilmesi üzerine It: Chapter Two çıkmıştı. Yönetmenliğini Andy Muschietti'nin üstlendiği yapım 472.1 milyon dolar hasılata ulaşmıştı.

IT: Welcome to Derry'nin Türkçe Alt Yazılı Fragmanı Nasıl İzlenir?

IT: Welcome to Derry'nin Konusu

Stephen King’in 1986 tarihli IT romanından uyarlanan IT: Welcome to Derry dizisi, 2017 ve 2019 yıllarında vizyona giren filmlerdeki olayların öncesini anlatacak. 1962 yılında Derry kasabasında geçecek hikâye, palyaçonun geçmişine dair daha fazla ipucu sunacak.

IT: Welcome to Derry'nin Oyuncuları

Jovan Adepo

Bill Skarsgård

Taylour Paige

Joshua Odjick

Miles Ekhardt

Grant Nickalls

Madeleine Stowe

James Remar

Peter Outerbridge

Kimberly Guerrero

IT: Welcome to Derry oyuncuları arasında Jovan Adepo, Bill Skarsgård, Taylour Paige, Joshua Odjick ve daha pek çok isim bulunuyor. Dizide Pennywise karakterini Skarsgård canlandıracak. Skarsgård, filmlerde de Pennywise karakterini canlandırmıştı.