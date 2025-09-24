IT: Welcome to Derry'nin Yeni Fragmanı Yayınlandı! Yakında Geliyor

Stephen King'in korku türündeki popüler romanı IT'den uyarlanan IT: Welcome to Derry dizisinin yeni fragmanı izleyiciler ile buluştu. Paylaşılan tanıtım videosu, bu ay içerisinde yayınlanmaya başlayacak olan dizinin atmosferi hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

IT: Welcome to Derry'nin Türkçe Alt Yazılı Fragmanı Nasıl İzlenir?

HBO Max Türkiye'nin YouTube kanalı üzerinden IT dizisinin yeni tanıtım videosu paylaşıldı. 2 dakika 20 saniye uzunluğundaki fragman, Derry kasabasında yaşanan olaylara odaklanıyor. Tanıtım videosuna göre dizi, korku ve gerilim atmosferini çok başarılı şekilde yansıtacak.

IT: Welcome to Derry'nin Yayın Tarihi

En iyi HBO Max dizileri arasına katılmaya hazırlanan IT: Welcome to Derry, 27 Ekim 2025 tarihinde yayınlanacak. İlk sezonun yedi adet bölümden oluşması bekleniyor. Dizinin izlenebilmesi için HBO Max aboneliğine sahip olmak gerekecek. Bu abonelik aylık veya yıllık belirli bir ücret karşılığında satın alınabiliyor.

IT: Welcome to Derry'nin Oyuncuları

Jovan Adepo

Bill Skarsgård

Taylour Paige

Joshua Odjick

Miles Ekhardt

Grant Nickalls

Madeleine Stowe

James Remar

Peter Outerbridge

Kimberly Guerrero

IT: Welcome to Derry oyuncu kadrosunda Jovan Adepo, Bill Skarsgård, Taylour Paige, Joshua Odjick ve daha pek çok isim bulunuyor. Dizide Pennywise karakterini Skarsgård canlandıracak. Skarsgård, filmlerde de Pennywise karakterini canlandırmıştı.

IT: Welcome to Derry'nin Konusu

IMDb puanı yüksek korku dizileri arasına katılmaya hazırlanan IT: Welcome to Derry, 2017 ve 2019 yıllarında vizyona giren filmlerdeki olayların öncesini anlatacak. 1962 yılında Derry kasabasında geçecek hikâye, palyaçonun geçmişine dair daha fazla ipucu sunacak.