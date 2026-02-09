Itel, Ucuz Android Telefon Tanıttı! İşlemcisi Şaşırttı

Uygun fiyatlı Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Itel, A100 isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla birlikte akıllı telefonun teknik özellikleri, fiyat etiketi, renk seçenekleri ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan akıllı telefonda Unisoc tarafından geliştirilen bir işlemci bulunuyor.

Itel A100 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,6 inç

6,6 inç Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD İşlemci: Unisoc T7100

Unisoc T7100 Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Hızlı Şarj: 10W

10W RAM: 3 GB / 4 GB

3 GB / 4 GB Depolama: 64 GB

64 GB İşletim Sistemi: Android 15 Go Edition

6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Itel A100, IPS LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. DTS teknolojisini destekleyen hoparlörün yer aldığı akıllı telefonun yan tarafında parmak izi sensörü bulunuyor. Akıllı telefon, ayrıca yüz tanıma ile ekran kilidi açma özeliğini de içeriyor.

Bütçe dostu akıllı telefon modeli A100, gücünü Unisoc T7100 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci sosyal medya kullanma, internette gezinme ve Temple Run gibi basit mobil oyunları oynama gibi aktiviteler için yeterli bir performans sunuyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Itel Zeno 20'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 15 Go Edition ile birlikte gelen akıllı telefon, 3 GB ve 4 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. 3 GB RAM'e sahip sürümde 5 GB sanal RAM, 4 GB RAM'e sahip sürümde ise 8 GB sanal RAM desteği mevcut. Depolama tarafında ise 64 GB seçeneği bulunuyor. Akıllı telefon 5000 mAh batarya kapasitesine sahip.

Yeşil, siyah ve titanyum altın dahil olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Itel A100'de 10W kablolu şarj desteği mevcut. Akıllı telefonun arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Ön yüzeyde 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. 8,49 mm kalınlığında olan akıllı telefon, askeri dayanıklılık standartlarında MIL-STD-810H sertifikasına sahip.

Itel A100 Fiyatı

Itel A100'ün 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü için 6 bin 799 rupi (3 bin 266 TL), 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü için 7 bin 499 rupi (3 bin 603 TL) fiyat etiketi belirlendi. Serinin bir önceki modeli olan Itel A90 Türkiye'de satılmıyor. Yeni modelin de Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.