16 GB RAM'li Katlanabilir Telefon Ortaya Çıktı! 200 MP Kamerası Var

vivo, X Fold 6 isimli yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber X Fold 6'nın kamera özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre katlanabilir telefon, çok yüksek çözünürlüklü kamera ile birlikte gelecek. Telefonda ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir işlemci de bulunacak.

vivo X Fold 6'nın Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre vivo X Fold 6'nın 200 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunacak. Bu kameranın ana kamera mı yoksa periskop telefoto kamera mı olacağına dair bir bilgi paylaşılmadı. Telefonda ayrıca multispektral sensörü de bulunacak. Bu sensör renk doğruluğunu arttıracak. Böylece çok daha doğal ve kaliteli görüntüler elde edilecek. Diğer kameraların çözünürlüğü ise henüz belli değil.

Serinin bir önceki modeli olan vivo X Fold 5'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzedye ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Dolayısıyla yeni modelde de 20 MP ön kamera bulunabilir.

vivo X Fold 6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci : Snapdragon 8 Gen 5

: Snapdragon 8 Gen 5 Arka Kamera: 200 MP

200 MP RAM: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

256 GB, 512 GB ve 1 TB Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre katlanabilir telefon, AMOLED ekran üzerinde yüksek çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. vivo X Fold 5'te ise 8,03 inç ekran büyüklüğü, 2200 x 2480 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 413 PPI piksel yoğunluğu bulnuyor.

vivo'nun yeni telefonu gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. X Fold 5'te ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

vivo X Fold 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X Fold 6'nın 2026 yılının ikinci çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Yani katlanabilir telefon nisan, mayıs veya haziran ayında tanıtılabilir. vivo X Fold 5 Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla serinin yeni modelinin de Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını belirtelim. Resmî lansmanın ardından bu durum netlik kazanacaktır.