OnePlus 15'e Benzeyen Bütçe Dostu Telefon Tanıtıldı! 90Hz Ekranı Var
Itel'in yeni bütçe dostu akıllı telefonu A100C tanıtıldı. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri netlik kazandı. İşte cihaza dair merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Itel A100C, sekiz çekirdekli Unisoc T7100 işlemcisi ile geliyor.
- Yeni telefon, 5000 mAh batarya kapasitesi sunuyor.
- Cihaz, 90Hz yenileme hızına sahip.
Itel, yeni bütçe dostu akıllı telefonu A100C'yi duyurdu. Bununla beraber cihazın tüm özellikleri açıklığa kavuştu. Henüz fiyatı açıklanmamış olsa da özellikleri göz önünde bulundurulduğunda oldukça bütçe dostu bir fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca telefonun oldukça etkileyici bir tasarıma sahip olduğu görülüyor.
Itel A100C Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,6 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1612
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- Maksimum Parlaklık: 400 nit
- İşlemci: Unisoc T7100
- İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı itel OS 15
- RAM: 4 GB
- Sanal RAM Desteği: 8 GB
- Depolama Alanı: 128 GB
- Arka Kamera: 8 megapiksel
- Ön Kamera: 8 megapiksel
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
6,6 inçlik ekran büyüklüğüne sahip olan Itel A100C, 720 x 1612 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 400 nit maksimum parlaklık sunacak. Telefon, standart yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir hissiyat sunacak. Bunu menüler arasında geçiş yaparken bile hissetmeniz mümkün olacak.
Cihaz, gücünü sekiz çekirdekli Unisoc T7100 işlemcisinden alacak. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Itel Super 26 Ultra'da ise 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Unisoc T7300 tercih edilmişti. Bu işlemcide ise iki adet 2.2 GHz ARM Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz ARM Cortex-A55 dahil olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor.
Giriş seviyesi bir işlemci olan Unisoc T7100, mesajlaşma, sosyal medyada ve internette gezinme, arama yapma ve basit grafiklere sahip oyunları oynamak için uygun ancak yüksek grafikli oyunlar oynarken ya da yoğun kaynak gerektiren uygulamaları kullanırken kasma ve donma gibi sorunlar yaşayabilirsiniz.
Android 15 tabanlı itel OS 15 ile gelen A100C, 4 GB RAM sunuyor. Buna ek olarak 8 GB sanal RAM desteği mevcut. Depolama tarafında ise 128 GB seçeneği bulunuyor. Cihazın arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera, ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.
Samsung'dan Ucuz Telefon Geliyor! Tarih Açıklandı
Samsung Galaxy M17 5G'nin tanıtım tarihi belli oldu. Çok yakında tanıtılması beklenen telefonun tanıtım tarihiyle beraber bazı özellikleri de paylaşıldı.
Telefon, 5000 mAh batarya kapasitesiyle beraber geliyor. Sosyal medya uygulamalarını kullanma, web sayfalarına göz atma gibi amaçlarla kullanmayı düşünüyorsanız bir günü rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Oyun oynama ve uzun süre video izleme söz konusu olduğunda ise şarj etmenizi gerektirebilir. Ancak batarya kapasitesinin tek başına yeterli olmadığını, işlemcinin verimliliği ve yazılım optimizasyonunun da pil ömrünü etkilediğini belirtmek gerekiyor.