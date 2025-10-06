OnePlus 15'e Benzeyen Bütçe Dostu Telefon Tanıtıldı! 90Hz Ekranı Var

Itel, yeni bütçe dostu akıllı telefonu A100C'yi duyurdu. Bununla beraber cihazın tüm özellikleri açıklığa kavuştu. Henüz fiyatı açıklanmamış olsa da özellikleri göz önünde bulundurulduğunda oldukça bütçe dostu bir fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca telefonun oldukça etkileyici bir tasarıma sahip olduğu görülüyor.

Itel A100C Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,6 inç

6,6 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1612

720 x 1612 Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz Maksimum Parlaklık: 400 nit

400 nit İşlemci: Unisoc T7100

Unisoc T7100 İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı itel OS 15

Android 15 tabanlı itel OS 15 RAM: 4 GB

4 GB Sanal RAM Desteği: 8 GB

8 GB Depolama Alanı: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 8 megapiksel

8 megapiksel Ön Kamera: 8 megapiksel

8 megapiksel Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

6,6 inçlik ekran büyüklüğüne sahip olan Itel A100C, 720 x 1612 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 400 nit maksimum parlaklık sunacak. Telefon, standart yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir hissiyat sunacak. Bunu menüler arasında geçiş yaparken bile hissetmeniz mümkün olacak.

Cihaz, gücünü sekiz çekirdekli Unisoc T7100 işlemcisinden alacak. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Itel Super 26 Ultra'da ise 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Unisoc T7300 tercih edilmişti. Bu işlemcide ise iki adet 2.2 GHz ARM Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz ARM Cortex-A55 dahil olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor.

Giriş seviyesi bir işlemci olan Unisoc T7100, mesajlaşma, sosyal medyada ve internette gezinme, arama yapma ve basit grafiklere sahip oyunları oynamak için uygun ancak yüksek grafikli oyunlar oynarken ya da yoğun kaynak gerektiren uygulamaları kullanırken kasma ve donma gibi sorunlar yaşayabilirsiniz.

Android 15 tabanlı itel OS 15 ile gelen A100C, 4 GB RAM sunuyor. Buna ek olarak 8 GB sanal RAM desteği mevcut. Depolama tarafında ise 128 GB seçeneği bulunuyor. Cihazın arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera, ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

Telefon, 5000 mAh batarya kapasitesiyle beraber geliyor. Sosyal medya uygulamalarını kullanma, web sayfalarına göz atma gibi amaçlarla kullanmayı düşünüyorsanız bir günü rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Oyun oynama ve uzun süre video izleme söz konusu olduğunda ise şarj etmenizi gerektirebilir. Ancak batarya kapasitesinin tek başına yeterli olmadığını, işlemcinin verimliliği ve yazılım optimizasyonunun da pil ömrünü etkilediğini belirtmek gerekiyor.