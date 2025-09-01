144Hz Ekranlı Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı! 6000 mAh Bataryası Var

Geçtiğimiz haftalarda Zeno 20 modelini duyuran Itel, kısa süre önce yeni bir telefon tanıttı. Tanıtımla birlikte Super 26 Ultra isimli yeni telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Nijerya'da ön siparişe açılan 144Hz ekranlı telefon için 227.700 Nijerya nairası (6.116 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.

Itel Super 26 Ultra Özellikleri

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip Itel Super 26 Ultra, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. 6,8 mm kalınlığındaki telefon Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor. Telefonda gümüş, mavi, altın ve gri olmak üzere dört farklı renk seçeneği mevcut.

Telefon gücünü Unisoc T7300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.2 GHz ARM Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz ARM Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Itel Zeno 20'de Unisoc T7100, Itel City 100'de ise Unisoc T7250 tercih edilmişti.

Telefonda çok ince bir gövdeye rağmen 6000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Telefonun şarj hızı, kamera özellikleri ve RAM seçenekleri henüz belli değil. Itel S25 Ultra'da 8 GB RAM, 18W hızlı şarj ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera tercih edilmişti.

S26 Ultra modelinde IP65 sertifikası yer alıyor. Bu sertifika, telefonun belirli seivyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Telefon ayrıca AI Rainproof Touch teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji sayesinde ekran ıslakken bile kullanılabilecek.

Itel Super 26 Ultra Fiyatı

Itel Super 26'nın 128 GB depolama alanına sahip sürümü 227.700 Nijerya nairası (6.116 TL), 257.300 Nijerya nairası (6.911 TL) fiyat etiketiyle Nijerya'da ön siparişe sunuldu. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.