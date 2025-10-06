Samsung'dan Ucuz Telefon Geliyor! Tarih Açıklandı

Samsung'un uygun fiyatlı akıllı telefonu Galaxy M17 5G'nin tanıtım tarihi açıklandı. Bununla birlikte cihazın bazı özellikleri de paylaşıldı. Yeni telefonun sadece birkaç gün içinde kullanıcılarla buluşması planlanıyor. Bu tanıtımla birlikte cihazın geriye kalan özellikleri de açıklığa kavuşacak.

Samsung Galaxy M17 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung, Galaxy M17 5G'nin 10 Ekim'de tanıtılacağını duyurdu. Telefon geçtiğimiz aylarda Geekbench testinde görülmüştü. Telefon, tek çekirdekte 762, çoklu çekirdekte ise bin 596 puan almıştı. Her ne kadar son paylaşılan bilgiler arasında işlemci bilgisi yer almasa da geekbench testinde cihazın işlemcisi gibi ayrıntılar da ortaya çıkmıştı.

Bu teste göre Galaxy M17 5G, 5 nm üretim süreciyle geliştirilen Exynos 1330 işlemcisi ile gelecek. Bu işlemcide iki adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda 8 çekirdek yer alıyor. Galaxy M16 5G'de ise Dimensity 6300 işlemcisinin kullanıldığını belirtelim.

Samsung Galaxy M17 5G Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Exynos 1330 (5 nm)

Exynos 1330 (5 nm) Ekran: 6.7 inç, Super AMOLED

6.7 inç, Super AMOLED Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera

50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Hızlı Şarj: 25W

Son paylaşılan bilgilere göre 6,7 inçlik ekran büyüklüğüne sahip olacak Galaxy M17 5G, Super AMOLED ekran sunacak. Telefonun arka tarafında OIS destekli 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera olacak.

7,5 mm kalınlığında olacağı belirtilen telefonun ön yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alacak. Cihaz ayrıca IP54 sertifikasına sahip olacak ve Gorilla Glass Victus ekran koruma teknolojisini destekleyecek. Buna ek olarak telefon ayrıca ekranda daire içine aldığınız bir alanda ne olduğu ile ilgili sorularınıza anında yanıt almanızı sağlayan Circle to Search ve Gemini Live gibi özelliklere de sahip olacak.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre cihazın 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olması bekleniyor. Ayrıca 25W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği söyleniyor. Cihazın Android 15 tabanlı One UI 7 ile birlikte geleceği belirtiliyor. Bu arada altı yıla kadar güncelleme sözü verileceği de söylentiler arasında yer alıyor.