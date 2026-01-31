120Hz Ekranlı Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı! 50 MP Kamera ve Dahası

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Itel, City 200 isimli yeni bir akıllı telefon tanıtıldı. Bununla birlikte akıllı telefonun teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan Android telefon, yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Itel City 200 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.78,inç

6.78,inç Ekran Parlaklığı: 700 nit

700 nit Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Batarya: 5.200 mAh

5.200 mAh Hızlı Şarj: 18W

18W İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 Arka Kamera: 50 MP ana kamera

50 MP ana kamera Dayanıklılık: IP65 ve MIL-STD-810H sertifikaları

IP65 ve MIL-STD-810H sertifikaları Kalınlık: 7,45 mm

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Itel City 200, 700 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Serinin bir önceki modeli olan Itel City 100'de IPS LCD ekran, 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Itel City 200'ün işlemcisi açıklanmadı ancak daha önce Google Play Console'da Spreadtrum UMS9230E ile listelenmişti. Bu, akıllı telefonun Unisoc T7250 işlemcisine sahip olduğunu gösteriyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Akıllı telefon 5200 mAh batarya kapasitesine sahip. City 200 ayrıca 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. 7,45 mm kalınlığındaki telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde naka maera bulunuyor. MIL-STD-810H sertifikası sayesinde darbelere ve zorlu koşullara karşı dayanıklı olan telefon, IP65 sertifikası ile su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Itel City 200 Fiyatı

Itel'in uygun fiyatlı Android telefonu City 200 için 450 bin Uganda Şilini (5 bin 433 TL) fiyat etiketi belirlendi. Uganda'da satışa sunulan akıllı telefonun diğer ülkelere gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Akıllı telefon siyah, gümüş, pembe ve mor olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunuyor.