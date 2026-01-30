8.500 mAh Bataryalı Telefon Yolda! 16 GB RAM ve Dahası

Poco'nun büyük bir merakla beklenen X8 Pro Max ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediliyor. Bu ayın ortasında 2511FPC34I model numarası ile birlikte BIS sertifikasyon platformunda görüntülenen modelin batarya kapasitesi ortaya çıktı. Görünüşe bakılacak olursa cihaz, dev bataryası ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek.

Poco X8 Pro Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 8.500 mAh

8.500 mAh Şarj Hızı: 100W

100W İşlemci: MediaTek Dimensity 9500s

MediaTek Dimensity 9500s RAM: 16 GB

16 GB Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Ortaya çıkan bilgilere göre Poco X8 Pro Max, 8.500 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelecek. Bununla beraber cihaz, 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu yüksek kapasite, cihazı şarj etmek için çok uzun bir zaman boyunca beklemenize gerek olmayacağı anlamına geliyor.

Daha önce sızdırılan bilgileri göz önünde bulunduracak olursak cihaz, gücünü Dimensity 9500s işlemcisinden alacak. Bu işlemcide 3.73GHz hızında çalışan bir adet çekirdek, 3.30GHz hızında çalışan üç adet performans çekirdeği ve 2.40GHz hızında çalışan dört adet verimlilik çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Buna ek olarak cihaz, 16 GB RAM sunacak.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte geleceği belirtilen telefon, 6,83 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak. OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Poco X7 serisinin Pro modeli ise 6,67 inç AMOLED ekran, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 446 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı ile piyasaya sürülmüştü.

Bu arada X8 Pro modelinin 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı, 3.500 nit maksimum parlaklık ve 1.5K çözünürlük sunacağı ileri sürülüyor. Ayrıca 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile gelmesi bekleniyor. Söylentiler arasında Pro Max gibi bu modelin de 100W hızlı şarj desteği sunacağı yer alıyor.