İzmir'de Dünya Standartlarında Veri Merkezi Açıldı

Türkiye’nin en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Turkcell, 2016 yılında başlattığı veri merkezi çabalarına bir yenisini daha ekledi. Bugün itibarıyla düzenlenen etkinlikle açılışı düzenlenen İzmir Veri Merkezi, 14 bin 500 metrekare tesis ve 2 bin 400 metre kare beyaz alan ile hizmete geçti.

“Türkiye’nin verisi, Türkiye’de kalmalı” vizyonu doğrultusunda 2016 yılında Gebze’de 33 bin metrekarelik tesisle birlikte veri merkezi çalışmalarını başlatan Turkcell, dünya standartlarında ikinci merkezini İzmir’e açtı. 22 Haziran itibarıyla Binali Yıldırım, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun katılımlarıyla düzenlenen törende, yeni veri merkezine dair bilgiler verildi.

İzmir Veri Merkezi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte Türkiye’nin en büyük veri merkezi ve bulut hizmetleri operatörü haline gelen Turkcell, Türkiye’nin bölgede veri merkezleri alanında üs olma hedefini sağlamlaştırmak için önemli bir basamağı daha atlamış oldu. Uluslararası standartlara uygun olarak üretilen, “Leed Gold” ve “Tier 3” gibi sertifikalarla hizmete alınan veri merkezi, depreme dayanıklılık gibi güvenlikli yapısıyla da dikkat çekti.

Açılışta konuşma yapan, Gebze ve İzmir veri merkezlerinin öneminden bahseden Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “İzmir Veri Merkezi’ni faaliyete sokmanın heyecanı içindeyiz. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde de sırasıyla Ankara ve Çorlu veri merkezlerimizi açacağız. Bu veri merkezlerimizde faaliyete girdiğinde yeni nesil veri merkezlerine yaptığımız toplam yatırım miktarı 2 milyar TL’ye ulaşacak. Bugün burada açtığımız 14 bin 500 metrekare alan büyüklüğe sahip yeni nesil veri merkezimiz, Ege’nin incisi İzmir’de dünya standartlarında hizmet sunacak” dedi.

Sırada Ankara ve Çorlu Var

İzmir’den sonra Ankara ve Çorlu’da yeni merkezler açmak için çabalarını yoğunlaştıracaklarını belirten Terzioğlu, “Dünyada gücün kaynağının değiştiği bir dönemden geçiyoruz. Artık veri, en önemli güç. Ülke olarak bu yeni dönemde söz sahibi olmak istiyorsak, dijital verilerimizi kendi ülkemizde tutmak ve bunları işleyerek yenilikçi servislere dönüştürmek zorundayız. Yaani ile en fazla veri üreten servislerden birisi olan arama motoru pazarına girdik. BiP, fizy, lifebox, TV+ ve Paycell gibi dijital servislerimiz ile Türkiye’nin datasının Türkiye’de kalması için önemli bir mesafe kat ettik. Kendi şebekemizdeki datanın yüzde 8,5’ini Turkcell’in bu servislerinde tüketilen data oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde bu oran daha da yükselecek. Bu servislerin verilerini yurtdışına göndermek yerine bugün burada bir yenisini daha açtığımız kendi merkezlerimizde saklıyoruz. Yıllık geliri 33 milyar doları aşan küresel veri merkezi pazarında, Türkiye’nin en büyük oyuncusuyuz. Ülkemizde halen veri açığı problemi var. Türkiye şu anda verisinin yaklaşık yüzde 96’sını yurtdışında saklıyor. Biz bunun değişmesi için önemli bir adım attık. Gebze ve İzmir Veri Merkezi ile bu resim değişmeye başladı. Uluslararası içerik üreticilerinin verileri de Türkiye’de depolanacak ve Türkiye tarafından yönetilecek. Türkiye’nin en büyük veri merkezi ve bulut hizmetleri operatörü olarak Ankara ve Çorlu veri merkezlerimiz açıldığında toplamda 37 bin 900 metrekarelik beyaz alan kapasitesine ulaşacağız. Yeni veri merkezlerimizle şehirlerimizin ekonomisine ve istihdamına değer katıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Turkcell’in beyaz alan yani satılabilir, kullanılabilir sistem odası konusunda Türkiye’nin en büyüğü olduğu hatırlatılırken, Dudullu, Kartal, Maltepe, Yenibosna, Davutpaşa ve Ankara Söğütözü ve Gebze’de hâlihazırda 10 bin metrekare beyaz alan sahibi olan Turkcell’in İzmir’de 2,400 metrekare alanla büyüdüğü aktarıldı. 2019 yılında Ankara’da 12 bin metrekare ve 2020’de Çorlu’daki Avrupa Veri Merkezi ile 6 bin metrekare beyaz alan daha açmayı planlayan şirketin, veri yatırımlarını sağlamlaştıracağı dile getirildi.