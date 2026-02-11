Volkswagen, Cupra'yı Ek Vergiden Kurtardı: Peki Nasıl?

Avrupa Birliği'nin Çin'de üretilen otomobillere karşı yürüttüğü ek vergi politikası Volkswagen Grubu tarafından çürütüldü. Zira Volkswagen Grubu, sahibi olduğu Cupra markasının Tavascan modelini derin bir çıkmaza sokan ek vergi yükünden kurtarmayı başardı. Peki bu süreç nasıl işleyecek? Ek Çin vergilerinden muaf tutulabilen otomobiller Türkiye'de daha uygun fiyata satılabilecek mi? İşte detaylar...

Cupra Ek Vergiden Kurtuldu: Volkswagen Bunu Nasıl Başardı?

Avrupa Birliği Komisyonu, Çin'de üretilen otomobillere karşı oldukça katı bir ek vergi politikasına sahip. Çin markalarının yaşadığı hızlı yükselişe karşı kendi markalarını korumak isteyen Avrupa Birliği, Çin'de üretilen veya Çin'den getirilen otomobillere karşı oldukça sert bir politika yürütüyor. Hatta bu kapsamda Chery ve BYD gibi Çinli markalar ek vergi yüklerinden kurtulmak amacıyla Türkiye, Macaristan gibi ülkelere fabrikalar kurmayı planlıyor.

Bu ek vergi yükleri altına giren modellerden biri de Cupra Tavascan. Avrupalı bir üreticiye ait olan model maalesef Avrupa Birliği tarafından koyulan ek vergiler ile karşı karşıya kalmıştı. Bu durum otomobili segmenttindeki fiyat aralığından çıkartarak oldukça pahalı bir hale getiriyordu. Konuyla ilgili çalışmalar yapan Volkswagen yetkilileri en sonunda otomobili ek vergi yükünden kurtarmayı başardı.

Normal şartlarda Avrupa Birliği, Çin menşeili otomobillere yüzde 20 ek vergi uygulaması yapıyor. Ancak rekabet kuralları gereği bahsi geçen otomobiller ve markalar satış fiyatlarında dip fiyat politikası -damping, aşırı ucuz fiyat vb.- yürütmedikleri yani minimum satış rakamının üstünde kalmaları halinde bu ek vergiden muaf tutuluyorlar. Cupra da tam olarak bu mekanizmayı devreye aldı.

Volkswagen Grubu Tavascan modelini Avrupa Komisyonu’nun belirlediği taban fiyatın altında satmayacağını taahhüt ederek ek vergiden kurtuldu. Yani teknik olarak bir “vergi kaçırma” söz konusu değil daha çok mevcut regülasyon çerçevesinde yasal bir fiyat stratejisi uygulanmış oldu. Ancak konuyla ilgili olarak Çin markalarının yöneticileri oldukça tepkili. Avrupalı üreticilere ayrıcalık yapıldığı yönünde açıklamalarda bulundular.

İşin Türkiye tarafına gelirsek bu vergiden muaf tutulma konusu Türkiye'deki araç fiyatlarını da etkileyebilir. Zira Türkiye Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği içinde olduğu için AB’nin ticaret politikalarını yakından takip ediyor. Ayrıca Türkiye de Çin menşeli elektrikli araçlara yönelik ek vergiler ve yatırım şartları uyguluyor. Dolayısıyla Avrupa’daki bu fiyat ve vergi dengesi uzun vadede Türkiye pazarındaki üretim ve fiyat politikalarını etkileyebilir. Bu da Çinli markalardan alınan verginin ve akabinde fiyatların düşmesi anlamına gelebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...