Hyundai, Çok Satılan Modelini Yeniliyor! Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Hyundai, en çok satan SUV modellerinden biri olan Tucson'u yenilemeye hazırlanıyor. NX5 kod adı ile bahsedilen otomobilin mevcut modele göre tasarım tarafında çok ciddi değişimler göstereceği ileri sürüldü. Bu yenileme ile birlikte model çok daha sert bir görünüme sahip olacak gibi görünüyor.

Yenilenen Tucson'un Özellikleri Nasıl Olacak?

Yenilenen Tucson, markanın geçen yıl sergilemiş olduğu Crater konseptinden ilham alınan bir tasarıma sahip olacak. Tasarım tarafındaki bu değişikliğin ardından aracın şu anki yumuşak hatlarını kaybedip daha Land Rover tarza geçiş yapacağı öngörülüyor. Ön kısımda aşağı doğru inen farlar ve geniş bir ızgara alanı bulunacak.

Çamurlukların daha belirgin hâle geleceği arabanın iç tarafında da önemli iyileştirmeler yapılması bekleniyor. Android Automotive tabanlı Pleos Connect'i ilk kez bu modelde görebiliriz. Ayrıca büyük bir dokunmatik ekran ve yapay zeka destekli asistanla birlikte iç tarafta çok daha ileri seviye bir deneyim sürücüleri bekliyor olacak.

Bu dijitalleşme odaklı yenilemeye rağmen Hyundai'nin en kritik öneme sahip özellikleri fiziksel düğme ile kontrol etme imkânı sunacağı belirtiliyor. En büyük yenilikleri ise motor tarafında göreceğiz. Yeni Tucson ile birlikte 2,0 litrelik dizel motorlar gidecek, onun yerine ise 2,0 litrelik hibrit motorun yanı sıra sadece elektrikle 100 kilometre yol gidebilen şarj edilebilir hibrit seçenek sunulacak.

Yenilenen Tucson Ne Zaman Tanıtılacak?

Yeni Tucson'ın 2026 yılının sonunda tanıtılacağı iddia edildi. Küresel pazarlarda satışlara başlaması ise 2027 yılını bulabilir. Aracın ayrıca daha çok hız ve yüksek performans isteyenlere hitap edecek N versiyonu iel birlikte geleceği söyleniyor. Peki, sizin yeni modele dair beklentileriniz neler? Görüşlerinizi yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.