James Webb Uzay Teleskobu Çarpışan İki Galaksiyi Görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu'ndan yakın zamanda yayınlanan bir görüntü, 270 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan ve birleşme sürecinde olan çarpıcı galaksiler IC 1623 A ve B'yi gösteriyor. İki galaksi birbirine çarparken kesişiyor ve yüksek düzeyde yıldız oluşumunu besleyerek yıldız patlaması bölgesi olarak bilinen bir alan yaratıyorlar.

James Webb görüntüyü üç cihazını kullanarak yakaladı. Bunlar MIRI, NIRSpec ve NIRCam. Her cihaz, birleşen galaksilerin farklı özelliklerini görmek için kızılötesinin farklı bir bölümüne baktı. Webb bilim insanları, "Bu etkileşimli galaksi sistemi, kızılötesi dalga boylarında özellikle parlak, bu da onu Webb'e parlak galaksileri inceleme yeteneği için mükemmel bir kanıtlama zemini sağlıyor." dedi.

IC 1623 A ve IC 1623 B Galaksilerinin Birleşimi

Yıldızların hızlı oluşumu, iki galaksinin yer çekiminden gelen gelgit kuvvetlerinin toz ve gaz bulutlarını çekerek yeni yıldızların doğuşunu teşvik etmesiyle gerçekleşiyor. Ayrıca iki galaksinin birleşmesi ile yeni bir süper kütleli kara delik oluşturabilecekleri düşünülüyor.

Aynı birleşen galaksi çifti daha önce Hubble Uzay Teleskobu'nun Araştırmalar için Gelişmiş Kamerası ve Geniş Alan Kamerası cihazları kullanılarak görüntülenmişti. Görünür ışık aralığında çekilen bu görüntü, insan gözünün galaksilere bakarken gördüğünün eş değerini gösteriyor. Görüntünün bazı kısımları tozla kapatıldığından, galaksiler özellikle merkezde daha koyu.

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