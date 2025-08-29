Japonya Yerli İHA ve SİHA'lar İçin Kesenin Ağzını Açtı

Son yıllardaki tutumumun aksine savunma kapasitesini güçlendirme kararı alan Japonya, bu alanda yeni bir adım daha atıyor. Hükümet, tüm dünyada yoğunlaşan güvenlik önemlerine yanıt vermek amacıyla savunma harcamalarını rekor seviyelere çıkarmayı hedefliyor.

Aktarılanlara göre, ülke özellikle insansız hava araçları (İHA) envanterini genişletmeyi planlıyor. Öyle ki hükümetin yeni bütçe planı kapsamında İHA ve SİHA'lar için harcamaları üç katına çıkaracağı söyleniyor. Ayrıca yetkililerin geçtiğimiz günlerde bu konu hakkında Türkiye ile görüşmeler gerçekleştirdiği de belirtiliyor. Detaylar haberde!

Japonya Savunma Bütçesinde Rekor Artışa Gidiyor

Yerel medyanın haberlerine göre, Japonya Savunma Bakanlığı 2026 mali yılı için 8.8 trilyon yen (yaklaşık 59.9 milyar dolar) değerinde yeni bir bütçe talebinde bulundu. Bu bütçe Japonya'nın Mart 2026'da sona erecek mevcut mali yılı için onaylanan 8.7 trilyon yenlik rekor bütçeyi geride bırakıyor.

Öte yandan bu yeni bütçe talebinde İHA'lara özel bir önem veriliyor. İddialara göre bakanlık çeşitli insansız araçlar için toplam 313 milyar yenlik bir harcama ayırdı. Bu rakamın, daha önceki İHA bütçesinin neredeyse üç katı olduğu bildiriliyor.

Japonya Türkiye'den İHA ve SİHA Satın Alabilir

Bakanlığın bu harcamaları artırmasındaki en büyük neden kendi geliştirdiği "SHIELD" isimli kıyı savunma sistemini insansız hava aracı teknolojisiyle güçlendirme hedefi. Bu kapsamda İHA ve SİHA alımı için çeşitli seçenekleri masaya yatıran Japonya hükümetinin Türkiye'yi öncelikli olarak değerlendirdiği konuşuluyor.

Bu iddiaların temelinde Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani'nin bu ay Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret yatıyor. Ziyaret esnasında Baykar ve TUSAŞ gibi Türk savunma sanayi şirketlerinin İHA'larına yoğun ilgi gösteren yetkililerin özellikle Bayraktar TB2, TB3 ve Anka modellerini gündemine aldığı iddia ediliyor. Ayrıca Japonya'nın en fazla İHA/SİHA sahibi ülkelerden ABD, İngiltere ve Avustralya menşeli İHA'ları da değerlendirdiği belirtiliyor.

Peki siz Japonya'nın savunma bütçesini artırma kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.