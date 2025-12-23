RTÜK'ün Ceza Kestiği Jasmine Dizisinin Yeni Bölüm Tarihi Açıklandı!

HBO tarafından kısa süre önce izleyiciyle buluşturulan ve daha ilk bölümüyle tüm Türkiye’nin gündemine oturan Jasmine dizisi, yayınlanmasının ardından RTÜK tarafından incelemeye alınmış, hatta platforma en üst sınırdan idari para cezası uygulanmıştı. Fakat görünen o ki HBO, projeden vazgeçmiş değil. Zira Jasmine dizisinin 3. bölüm yayın tarihi resmen açıklandı. İşte ayrıntılar...

Jasmine 3. Bölüm Tarihi Netleşti

HBO Max Türkiye tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Jasmine dizisinin 3. bölümü, 26 Aralık Cuma günü izleyicilerle buluşacak. Yeni bölümün süresi ve anlatacağı hikaye henüz paylaşılmamış olsa da dizinin hayranları için heyecanlı bir bekleyiş şimdiden başlamış durumda. Fragmana aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Yeni bölümden kısa bir sahne huzurlarınızda. 26 Aralık Cuma sadece HBO Max'te. #Jasmine pic.twitter.com/23LvLvhrVA — HBO Max Türkiye (@StreamMaxTR) December 22, 2025

Jasmine Dizisi Ne Anlatıyor?

Jasmine, psikolojik drama türünde gerilim dolu bir hikaye sunuyor. Öyle ki dizi, hayati risk taşıyan ağır bir kalp rahatsızlığıyla mücadele eden genç bir kadın olan Yasemin’in hayatını merkezine alır. Hayatta kalabilmesi için acilen tedavi görmesi gereken Yasemin, çaresizlik yüzünden kendisini karanlık ve tehlikeli bir yola sürükler.

Dizinin gündemde bu kadar fazla yer tutmasının başlıca nedeni ise içerdiği müstehcen sahneler. Öyle ki cinselliği sansürsüz ve doğrudan gösteren yapım, bu nedenle yetişkin izleyicilere hitap ediyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Jasmine 3. bölümünden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.