RTÜK'ün Para Cezası Kestiği Jasmine'in 5. Bölüm Tarihi Açıklandı
HBO Max Türkiye, Jasmine'in 5. bölüm tarihini duyurdu. Peki, popüler dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen sorunun cevabı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Jasmine dizisinin 5. bölümü, 9 Ocak Cuma günü yayınlanacak.
- RTÜK, diziye idari para cezası vermişti ve katalogdan çıkarma kararı almıştı.
- Popüler dizi, ölümcül bir hastalık ile mücadele eden Yasemin'in hikâyesini anlatıyor.
Jasmine, ilk bölümde yer alan bazı sahnelerden dolayı sosyal medyada çok konuşulmuştu. Bunun üzerine RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu), dizi hakkında bir inceleme başlatmıştı ve bu doğrultuda en üst sınırdan idari para cezası uygulamıştı. Bu gelişme, Jasmine dizisi kaldırılacak mı sorusunu akıllara getirmişti. HBO Max, kısa süre önce Jasmine'in 5. bölüm tarihini duyurdu.
Jasmine'in 5. Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak?
HBO Max Türkiye'nin resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı son açıklamaya göre Jasmine dizisinin 5. bölümü, 9 Ocak Cuma günü yayınlanacak. Sosyal medya paylaşımında ayrıca "Yine dene, yine yenil, daha iyi yenil" sözüne yer verildi. Yeni bölümün süresi ise henüz belli değil.
Yine dene, yine yenil, daha iyi yenil.— HBO Max Türkiye (@StreamMaxTR) January 5, 2026
Jasmine yeni bölümüyle 9 Ocak Cuma sadece HBO Max'te. pic.twitter.com/nevR8lYhlG
Jasmine Konusu
HBO Max'in yeni Türk dizisi Jasmine, ölümcül bir kalp hastalığı ile mücadele eden Yasemin isimli bir kadının hikâyesine odaklanıyor. Yasemin, hayatta kalmak için verdiği zorlu mücadele sırasında beklenmedik olaylarla karşılaşarak kendisini karanlık, tehlikeli ve gizemli bir dünyanın içinde bulacak.
Jasmine Oyuncuları
- Asena Keskinci
- Burak Can Aras
- Aziz Caner İnan
- Önder Selen
- Dilara Melami
Jasmine Nasıl ve Nereden İzlenir?
5,1 IMDb puanına sahip olan Jasmine, HBO Max üzerinden yayınlanıyor. Dolayısıyla dizinin izlenebilmesi için belirli bir ücret karşılığında HBO Max aboneliği satın alınması gerekiyor. Bu dijital yayın platformu ister akıllı telefon ister tablet ister bilgisayar ister destekleyen akıllı televizyonlar üzerinden kullanılabiliyor.