RTÜK'ün Para Cezası Kestiği Jasmine'in 5. Bölüm Tarihi Açıklandı

Jasmine, ilk bölümde yer alan bazı sahnelerden dolayı sosyal medyada çok konuşulmuştu. Bunun üzerine RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu), dizi hakkında bir inceleme başlatmıştı ve bu doğrultuda en üst sınırdan idari para cezası uygulamıştı. Bu gelişme, Jasmine dizisi kaldırılacak mı sorusunu akıllara getirmişti. HBO Max, kısa süre önce Jasmine'in 5. bölüm tarihini duyurdu.

Jasmine'in 5. Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak?

HBO Max Türkiye'nin resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı son açıklamaya göre Jasmine dizisinin 5. bölümü, 9 Ocak Cuma günü yayınlanacak. Sosyal medya paylaşımında ayrıca "Yine dene, yine yenil, daha iyi yenil" sözüne yer verildi. Yeni bölümün süresi ise henüz belli değil.

Yine dene, yine yenil, daha iyi yenil.



Jasmine yeni bölümüyle 9 Ocak Cuma sadece HBO Max'te. pic.twitter.com/nevR8lYhlG — HBO Max Türkiye (@StreamMaxTR) January 5, 2026

Jasmine Konusu

HBO Max'in yeni Türk dizisi Jasmine, ölümcül bir kalp hastalığı ile mücadele eden Yasemin isimli bir kadının hikâyesine odaklanıyor. Yasemin, hayatta kalmak için verdiği zorlu mücadele sırasında beklenmedik olaylarla karşılaşarak kendisini karanlık, tehlikeli ve gizemli bir dünyanın içinde bulacak.

Jasmine Oyuncuları

Asena Keskinci

Burak Can Aras

Aziz Caner İnan

Önder Selen

Dilara Melami

Jasmine Nasıl ve Nereden İzlenir?

5,1 IMDb puanına sahip olan Jasmine, HBO Max üzerinden yayınlanıyor. Dolayısıyla dizinin izlenebilmesi için belirli bir ücret karşılığında HBO Max aboneliği satın alınması gerekiyor. Bu dijital yayın platformu ister akıllı telefon ister tablet ister bilgisayar ister destekleyen akıllı televizyonlar üzerinden kullanılabiliyor.