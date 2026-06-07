Samsung'un Uygun Fiyatlı Amiral Gemisi Yolda! Tasarımı Ortaya Çıktı

Samsung, kısa süre önce Galaxy S26 serisini kullanıcılarla buluşturdu. Mart ayında piyasaya sürülen yeni amiral gemisi modelleri büyük ilgi görürken, Güney Koreli teknoloji devinin sıradaki hedefi Galaxy S26 FE. Uygun fiyatıyla güçlü donanım özellikleri sunması beklenen Galaxy S26 FE'nin tasarımı ise kısa süre önce ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S26 FE Tasarımı Nasıl Olacak?

Samsung'un merakla beklenen yeni modeli Galaxy S26 FE, SM-S741 model numarasıyla Wireless Power Consortium (WPC) veritabanında ortaya çıktı. Kablosuz şarj teknolojilerinin geliştirilmesi ve standartlaştırılması amacıyla kurulan uluslararası bir kuruluş olan WPC, aynı zamanda Qi kablosuz şarj standardının geliştiricisi olarak biliniyor. Cihazın WPC veritabanında listelenmesiyle birlikte Galaxy S26 FE'nin tasarımı da gün yüzüne çıkmış oldu.

Akıllı telefonun ortaya çıkan görüntüsüne baktığımızda Galaxy S26 FE'nin tasarım açısından büyük ölçüde selefi Galaxy S25 FE'yi koruduğunu görüyoruz. Ancak dikkat çeken küçük bir değişiklik de bulunuyor. Cihazın Galaxy S26 serisinde olduğu gibi bir kamera adasına sahip olacağı görülüyor.

Buna göre yeni modelin amiral gemisi serisine daha yakın bir görünüm kazanacağını söyleyebiliriz. Ön tarafta ise herhangi bir tasarım değişikliği göze çarpmıyor. Ekranın üst tarafında bir özçekim kamerası yer alıyor. Çerçevelerin ise oldukça ince olduğu gözlerden kaçmıyor.

Samsung Galaxy S26 FE Hangi Özelliklerle Gelecek?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz İşlemci: Exynos 2500

Exynos 2500 RAM: 8 GB

8 GB Arka Kameralar: Ana Kamera: 50 MP Telefoto Kamera: 8 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı One UI 9

İddialara göre Samsung Galaxy S26 FE, 6,7 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekranla gelecek. Günümüzde birçok amiral gemisi modelde tercih edilen AMOLED teknolojisi; canlı renkler, yüksek kontrast oranı ve daha derin siyah tonları sunmasıyla öne çıkıyor. Ayrıca enerji verimliliği de yüksek. Bu da birçok avantajına rağmen daha düşük pil tüketeceği anlamına geliyor.

Öte yandan telefonun ekranının 120 Hz yenileme hızıyla destekleneceği belirtiliyor. Bu sayede cihazın daha akıcı bir kullanım deneyimi sunması bekleniyor. Özellikle menüler arasında gezinirken, sosyal medya uygulamalarını kullanırken ve oyun oynarken kullanıcılar daha pürüzsüz bir görüntü deneyimi yaşayabilecek.

Ayrıca telefon, gücünü Exynos 2500 işlemcisinden alacak. 10 çekirdekli yapıya sahip olan bu yonga seti 3 nanometre üretim süreciyle geliştiriliyor. Ayrıca yüksek oyun performansı ve üst düzey enerji verimliliğiyle öne çıkıyor. Söz konusu yonga setine 8 GB RAM eşlik edecek.

Samsung Galaxy S26 FE'nin arka tarafında üçlü kamera kurulumu yer alacak. Bu kurulumun 50 MP ana kamera, 8 MP telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kameradan oluşacağı belirtiliyor. Ana kamera günlük fotoğraf çekimlerinde yüksek görüntü kalitesi sunarken, ultra geniş açılı kamera tek kareye daha fazla alan sığdırmayı mümkün kılıyor. Telefoto kamera ise kalite kaybını en aza indirerek yakın çekim yapmak için kullanılıyor.

Son olarak bütçe dostu amiral gemisinin Android 17 tabanlı One UI 9 üzerinde çalışacağı söyleniyor. Bu sayede güncel bir yazılım deneyimini kullanıcılarla buluşturacağını söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy S26 FE Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy S26 FE'nin tanıtım tarihi henüz resmi olarak açıklanmış değil. Ancak Galaxy S25 FE'nin geçen yıl eylül ayında tanıtılmış olması ve sektör kaynaklarından gelen sızıntılar, yeni modelin ağustos veya eylül ayında tanıtılabileceğine işaret ediyor. Tanıtımla birlikte cihazın tüm teknik özellikleri, tasarımı ve fiyatı da netlik kazanacak.

Editörün Yorumu

Samsung'un Galaxy FE serisi, amiral gemisi deneyimini ana Galaxy S serilerine kıyasla daha düşük fiyatlarla sunmasıyla biliniyor. Bu nedenle akıllı telefon dünyasında önemli bir yere sahip. Galaxy S26 FE'nin de ortaya çıkan tasarımı ve sızdırılan teknik özellikleriyle bunu sürdüreceğini düşünüyorum.