Netflix Kullanıcıları Üzgün! Efsane Dizi Kaldırıldı
Netflix'in en popüler dizilerinden Mr. Robot, kütüphaneden kaldırıldı. Bir bilgisayar korsanını merkezine alan yapım, artık Netflix'ten izlenemez.
⚡ Önemli Bilgiler
- Mr. Robot, Netflix'ten kaldırıldı.
- Dizi Ocak 2026'da Netflix'ten kaldırılacak yapımlar arasında yer alıyordu.
Uzun süredir Netflix’te yer alan ve dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Mr. Robot, platform kütüphanesinden resmen kaldırıldı. İzleyicilerden aldığı yüksek puanlarla dikkat çeken, özellikle teknoloji ve internet dünyasına ilgi duyanlara hitap eden dizi, artık Netflix üzerinden izlenemiyor. Peki Mr. Robot hangi platformda, nereden izlenir? İşte ayrıntılar...
Mr. Robot, Netflix Kütüphanesinden Kaldırıldı
Yetenekli hacker Elliot Alderson’ı merkezine alan Mr. Robot, 4 Ocak 2026 itibarıyla Netflix kütüphanesinden kaldırıldı. Zaten Netflix’e ait bir yapım değildi. Öyle ki USA Network imzası taşıyor ve bugüne kadar platformda lisans anlaşması sayesinde yer alıyordu. Ancak görünen o ki söz konusu anlaşma sona erdi.
Tabii dizinin Netflix'ten kaldırılması beklenmedik değildi. Öyle ki Ocak 2026'da kaldırılacak yapımlar listesinde yer alıyordu.
Mr. Robot Konusu
Mr. Robot, psikolojik sorunlarla mücadele eden ve bir siber güvenlik şirketinde çalışan Elliot Alderson’ın hikâyesini konu alır. Elliot, büyük şirketlere ve mevcut düzene karşı bir adalet arayışına girerken fsociety adlı anarşist hacker grubuna katılır. Dizi boyunca yaşanan olaylar, Elliot’ın bakış açısından aktarılır. Bu da izleyiciyi sürekli olarak gerçeklik algısını sorgulamaya iter.
Mr. Robot Oyuncuları
- Rami Malek – Elliot Alderson
- Christian Slater – Mr. Robot
- Carly Chaikin – Darlene Alderson
- Portia Doubleday – Angela Moss
- Martin Wallström – Tyrell Wellick
- Michael Cristofer – Phillip Price
- Stephanie Corneliussen – Joanna Wellick
- Grace Gummer – Dominique DiPierro
- BD Wong – Whiterose
- Elliot Villar – Fernando Vera
Mr. Robot Hangi Platformdan İzlenebilir?
Mr. Robot, şu anda yalnızca Amazon’un dijital akış platformu olan Prime Video üzerinden izlenebiliyor.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
