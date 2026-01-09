İlk Bölümüne Ulaşılamayan Jasmine'in 5. Bölümü Yayınlandı

HBO Max'in en yeni yerli orijinal dizilerinden biri olan Jasmine'in beşinci bölümü yayınlandı. RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) tarafından verilen para cezası ve katalogdan çıkarma cezalarından sonra gözlerin çevrildiği dizinin yeni bölümü şu an itibarıyla dijital yayın platformu üzerinden izlenebiliyor.

Jasmine'in Beşinci Bölümü Yayında

Jasmine'in beşinci bölümü, HBO Max'te yayınlandı. Bu bölüm, birkaç gün önce HBO Max Türkiye'nin X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden paylaşılan gönderi ile duyurulmuştu. Platformda yapılan paylaşımda "Yine dene, yine yenil, daha iyi yenil" sözüne yer verilmişti.

Jasmine Konusu

Yeni Türk dizisi Jasmine, bir kalp hastalığı yüzünden ölümle yüzleşmek zorunda kalan Yasemin isimli bir kadını merkezine alıyor. Yasemin, hayatta kalmak için verdiği zorlu bir mücadele sırasında beklenmedik olaylarla karşılaşıyor. Hâlihazırda başında zaten büyük bir sorun olsa da bu içine sürüklendiği dünya, onu sonunu kendisinin dahi bilmediği bir karanlığa götürüyor.

Jasmine Oyuncuları

Asena Keskinci

Burak Can Aras

Aziz Caner İnan

Önder Selen

Dilara Melami

Jasmine Dizisinin Neden İlk Bölümü Yok?

Jasmine, birkaç hafta HBO Max'te ilk bölümünün yayınlanmasının yeni eklenen içeriklerin başına yerleşti ancak ilk bölümde yer alan sahneler, sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Bu tartışmalardan sonra dizi hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından bir soruşturma başlatıldı.

Bu soruşturma kapsamında diziye RTÜK tarafından en üst sınırdan idari para cezası ve dizinin ilk bölümünün katalogdan çıkarılması yönünde bir karar alındı. Bununla birlikte para cezasının yanı sıra dizinin ilk bölümü de yayından kaldırıldı. HBO Max, kaldırılan bölüm hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle birinci bölümün ilgili sahnelerin kaldırılıp tekrar yüklenip yüklenmeyeceği şimdilik bilinmiyor.