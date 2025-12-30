Jasmine Dizisinin İlk Bölümü Yayından Kaldırıldı! Peki Ama Neden?

Dünyanın en popüler dijital yayın platformları arasında yer alan HBO Max üzerinde yayınlanmaya başlanan Jasmine, ilk bölümünün yayınlanmasının ardından ilk bölümde yer verilen sahnelerden dizi hakkında soruşturma başlatılmıştı. RTÜK'ün (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) incelemelerin ardından idari para cezası ve katalogdan kaldırma cezası verdiği dizinin ilk bölümü, haftalar sonra kaldırıldı.

Jasmine Dizisinin 1. Bölümü HBO Max'te Neden Yok?

Jasmine dizisinin ilk bölümünün HBO Max'ten kaldırılmasının RTÜK'ün verdiği karardan kaynaklı olduğu ileri sürülüyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ya da kısaca RTÜK, birkaç hafta önce Jasmine dizisine en üst sınırdan idari para cezası uygulaması yönünde karar almıştı. Bununla birlikte dizinin katalogdan çıkarılması yönünde bir karar alarak Türkiye'de erişime engellenmesi için ilk adımı atmıştı.

Bu karara göre dizinin HBO Max'in Türkiye kütüphanesinden kaldırılması ve ülke sınırları içinde erişilememesi gerekiyordu. Ancak o karardan bu yana dizinin iki bölümü daha yayınlandı. İzleyiciler, her yeni bölüm yayınlandığında "Jasmine'in kaldırılması gerekmiyor muydu?" sorusunu sormaya devam ediyordu.

Normalde bu tarz durumlar söz konusu olduğunda RTÜK'ün kararını ilgili platforma tebliğ etmesinden sonra söz konusu içeriğin katalogdan çıkarılması için 72 saatlik bir süre tanınır. RTÜK'ün cezayı HBO Max'e ne zaman tebliğ ettiği belirsizliğini koruyor fakat kararın verilmesinin üzerinden bu yana çok uzun zaman geçmesine rağmen şimdiye kadar herhangi bir adım atılmamıştı.

Bugün yani 30 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Jasmine dizisinin ilk bölümü yayından kaldırıldı. HBO Max tarafından henüz bir açıklama gelmese de kararın dizinin tamamen yayından kaldırılmasının önüne geçmek adına alınmış olabileceği düşünülüyor. Böyle bir durum söz konusu ise ilk bölüm, müstehcen sahneler kesilerek yeniden yayına alınabilir fakat bu konuda henüz resmî bir açıklama olmadığı için şimdilik bunların sadece bir varsayımdan fazlası olarak görmemek gerekiyor.