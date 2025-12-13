Asena Keskinci'nin yeni dizisi Jasmine'nin 1. bölümü kısa süre önce izleyiciler ile buluştu. İlk bölümü izleyen izleyiciler, Jasmine dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. HBO Max'in kısa sürede çok popüler hâle gelen Türk dizisi hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Jasmine Yeni Bölümü Ne Zaman Çıkacak?

HBO Max dizileri arasında yerini alan Jasmine'nin 1. bölümü 12 Aralık 2025 tarihinde izleyiciler ile buluştu. Dram türündeki Jasmine'nin 2. bölümü 19 Aralık 2025, 3. bölümü ise 26 Aralık 2025 tarihinde yayınlanacak. Kısa sürede çok popüler olan dizinin 4. bölümü 2 Ocak 2026 tarihinde çıkacak. Jasmine yeni bölüm tarihleri şu şekilde:

Jasmine 2. bölüm tarihi: 19 Aralık 2025

19 Aralık 2025 Jasmine 3. bölüm tarihi: 26 Aralık 2025

26 Aralık 2025 Jasmine 4. bölüm tarihi: 2 Ocak 2026

2 Ocak 2026 Jasmine 5. bölüm tarihi: 9 Ocak 2026

9 Ocak 2026 Jasmine 6. bölüm tarihi: 16 Ocak 2026

16 Ocak 2026 Jasmine 7. bölüm tarihi: 23 Ocak 2026

Jasmine Fragmanı

Jasmine Konusu

HBO Max'in yeni Türk dizisi Jasmine, ölümcül bir kalp hastalığı ile mücadele eden Yasemin isimli bir kadının hikâyesine odaklanıyor. Yasemin, hayatta kalmak için verdiği zorlu mücadele sırasında beklenmedik olaylarla karşılaşarak kendisini karanlık, tehlikeli ve gizemli bir dünyanın içinde bulacak.

Jasmine Nasıl ve Nereden İzlenir?

4,4 IMDb puanına sahip olan Jasmine, HBO Max üzerinden yayınlanıyor. Dolayısıyla dizinin izlenebilmesi için belirli bir ücret karşılığında HBO Max aboneliği satın alınması gerekiyor. Bu dijital yayın platformu ister akıllı telefon ister tablet ister bilgisayar ister destekleyen akıllı televizyonlar üzerinden kullanılabiliyor.

