Netflix'te En Çok İzlenen Filmler: Zirvede Türk Filmi Var!

Netflix tarafından paylaşılan liste ile beraber geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok izlenen filmler belli oldu. Zirvede dram ve gerilim türlerindeki Evcilik yer aldı. 6,1 IMDb puanına sahip olan filmin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Deniz Işın ve Nejat İşler dahil birçok isim bulunuyor.

Netflix Türkiye'de En Çok İzlenen Filmler (1-7 Aralık 2025)

Evcilik Esrarengiz Canavar 2 (Troll 2) Noel Soygunu (Jingle Bell Heist) Noel Annem (My Secret Santa) Esrarengiz Canavar (Troll) Frankenstein Solak Kız (Left-Handed Girl) Ördeklerin Göçü (Migration) Snake Eyes: G.I. Joe Origins G.I. Joe: Retaliation

En popüler dijital yayın hizmetlerinden biri olan Netflix'te geçtiğimiz haftanın en çok izlenen filmleri listesinin ikinci sırasında Esrarengiz Canavar 2 (Troll 2) konumlandı. Aksiyon, macera ve fantastik türlerindeki filmin oyuncuları arasında Ine Marie Wilmann, Kim Falck ve Sara Khorami dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor.

Yönetmenliğini Michael Fimognari'nin üstlendiği Noel Soygunu (Jingle Bell Heist) üçüncü sırada yer aldı. Romantik komedi filmleri arasında yer alan Jingle Bell Heist'in başrol oyuncu kadrosunda Olivia Holt, Connor Swindells ve Lucy Punch mevcut. 5,7 IMDb puanına sahip film 2025'te izleyiciler ile buluştu.

Komedi türündeki Noel Annem (My Secret Santa) dördüncü sırada konumlandı. Yönetmenliğini Mike Rohl'un yaptığı filmin oyuncuları arasında Alexandra Breckenridge, Ryan Eggold ve Tia Mowry dahil olmak üzere pek çok isim yer alıyor. Film 2025 yılında dijital yayın platformu Netflix üzerinden yayınlandı.

Beşinci sırada Esrarengiz Canavar (Troll) bulunuyor. 5,8 IMDb puanına sahip olan film 2022 yılında izleyiciler ile buluştu. Yönetmenliğini Roar Uthaug'un yaptığı filmin oyuncuları arasında Ine Marie Wilmann, Kim Falck ve Gard B. Eidsvold dahil olmak üzere pek çok isim yer alıyor. Filmin senaristliğini ise Espen Aukan ve Roar Uthaug üstlendi.