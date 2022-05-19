Minecraft’ta Angry Birds Oynamak Mümkün Hale Geldi

Yaşanan bir gelişme ile beraber Minecraft’ta Angry Birds oyununu oynamak mümkün hale geldi. Yayımlanan bir DLC, Uzun yıllar önce piyasaya sürülmesine rağmen hâlâ popülerliğini devam ettiren video oyununda Angry Birds’in oynanabilmesini sağlıyor. Konuya dair detaylar haberimizde.

Uzun yıllar önce piyasaya sürülen Minecraft, kısa süre içerisinde dünya genelinde çok büyük bir popülerlik elde etmeyi başardı. Şu anda hâlâ popüler bir oyun olan Minecraft, yayımlanan DLC’ler ve modlar ile beraber daha eğlenceli hale geliyor.

Hayal gücünün sınırlarını zorlayan Minecraft için yeni bir DLC yayımlandı. Yayımlanan DLC sayesinde oyun bambaşka bir deneyim sunuyor. Oyunun atmosferini değiştiren DLC, iki popüler yapımı tek oyunda birleştiriyor.

Popüler açık dünya oyunu için geliştirilen indirilebilir içerikte Angry Birds’in temel konsepti aynı. Çeşitli yapılar inşa eden domuzlar yumurtaları çaldı ve bazı kuşları ele geçirdi. Yumurtaları ve kuşları domuzlardan geri alabilmek için kuşlara yardım etmeniz gerekiyor.

Söz konusu indirilebilir içerikte Angry Birds serisindeki domuzların yanı sıra Red, Chuck ve Bomb gibi popüler kuşlar da mevcut. Oyunun tüm ögeleri ve ana karakter Minecraft temasına uygun şekilde entegre edildi. Blok tabanlı piksel grafiklere sahip olan açık dünya yapımında Angry Birds oynamak bambaşka bir deneyim sunuyor.

Minecraft’ta Angry Birds Nasıl Oynanır?

Uzun saatler boyunca eğlenceli vakit geçirilmesine imkân tanıyan DLC’yi oynayabilmek için ilk olarak Minecraft Bedrock Edition’a sahip olmanız gerekiyor. Eğer farklı bir sürüme sahip olan Minecraft yüklüyse bu içeriği oynayamazsınız. Bu durumda benzer deneyim elde edebilmek için modlara göz atmak zorundasınız.

Angry Birds serisini seven oyuncular için çok keyifli bir deneyim sunan indirilebilir içerik, şu anda Minecraft Marketplace’te yer alıyor. Oreville Studios tarafından geliştirilen DLC’yi Minecraft Marketplace üzerinden satın alabilirsiniz. İndirilebilir içeriğe yaklaşık olarak 8 dolara denk gelen 1340 Minecoin karşılığında sahip olabilirsiniz.

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