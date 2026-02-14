Jeep, 470 Beygirlik Arazi Canavarı Tanıttı! Engel Dinlemiyor

Jeep, 2026 model Wrangler Willys 392'yi tanıttı. V8 motorla birlikte gelen bu araba, sert arazi koşullarında çeşitli engelleri kolaylıkla aşmasına yardımcı olan tasarım ve özellikler ile birlikte geliyor. Araç, serinin diğer V8'li seçeneği olan Moab 392'ye göre "biraz daha" düşük fiyat etiketiyle sunuluyor.

2026 Wrangler Willys 392'nin Özellikleri Neler?

Jeep Wrangler Willys 392, 6,4 litrelik HEMI V8 motorla birlikte geliyor. Bu motor, 470 beygir gücü ve yaklaşık 637 Nm tork üretiyor. İki modlu egzoz sistemine sahip olan araba, 17 inçlik beadlock jantlar üzerinde 35 inç BFGoodrich KO2 lastiklere sahip ve bu da sürücülerin açısından maksimum tutunma anlamına geliyor.

Yerden yüksekliği yaklaşık 28 cm olan araba, çelik tamponlar sadece keskin bir görünüm kazanmasını sağlıyor. Goldilocks adı veirlen yeni ve klasik görünümlü renkle sürücülerle buluşturulan otomobil, iç tarafta Nappa deri koltuklar, dokuz hoparlörlü ses sitemi ve 12,3 inçlik dokunmatik ekran sunuyor.

2026 Wrangler Willys 392'nin Fiyatı Ne Kadar?

2026 Wrangler Willys 392 için 71 bin 990 dolarlık bir başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu, serinin diğer V8 motorlu seçeneği Moab 392'den 10 bin daha düşük fiyattan başladığını gösteriyor. Jeep, yeni modeli Mart 2026'da piyasaya sürmeyi planlıyor. Dolar olarak bakıldığında şimdiye kadarki en uygun seçeneklerinden biri olabilir ancak güncel kurla 3 milyon 139 bin 375 TL'ye geliyor. Vergiler de göz önünde bulundurulduğunda fiyatı "uygun" olmaktan çok uzak hâle geliyor.

2026 Wrangler Willys 392, Türkiye'ye Gelecek mi?

Her ne kadar marka son zamanlarda Amerikan modeller için olumlu sinyaller vermiş olsa da yeni modelin Türkiye'ye gelmesi en azından yakın zamanda pek olası değil. Her şeyden önce emisyon konusunun da ele alınması gerekiyor. Kaldı ki yeni Wrangler Willys 392'nin Türkiye'ye gelmesi hâlinde fiyatının çok yüksek olması kaçınılmaz. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda aracın yakın zamanda Türkiye'ye gelmesi mümkün görünmüyor.