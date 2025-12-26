Suzuki'den Beklenmedik Hamle! Popüler Araç Tanınmaz Halde

Suzuki, macera tutkunlarını heyecandan içini kıpır kıpır edecek yeni modellerini ve konsept çalışmalarını duyurdu. Otomobil devi, dünyanın en sevilen araçlarından biri olan Jimny Nomade modelini Monster Hunter Wilds sürümü ile bambaşka bir boyuta taşıdı. Öyle ki bir otomobilden ziyade oyundan fırlamış gibi görünüme sahip hâle geldi.

Suzuki En Yeni Modellerini Tanıttı

Suzuki Jimny Nomade'in Monster Hunter Wilds versiyonu, Suzuki ile Capcom arasındaki iş birliğinin sonucunda ortaya çıktı. Yeni oyun Monster Hunter Wilds'in çıkışı ile eş zamanlı olarak tanıtılan yeni model, Jimny'nin arazi koşullarında rakip tanımazlığı ile oyunun geçtiği benzersiz atmosferi bir araya getiriyor.

Beş kapılı Jimny modelinin üzerine inşa edilen özel versiyon hem oyunculara hem maceraseverlere hitap edecek şekilde tasarlandı. Görsel yönden tıpkı Monster Hunter Wilds'in vahşi tarafını yansıtıyor. Tasarımda kullanılan özel süslemeler ve jantlar, aracın sağlamlığını ön plana çıkarıyor. Ayrıca tavan tarafına yapılan ekleme, uzun yolculuklarda ihtiyaç duyulabilecek ekipmanlara geniş bir alan sağlıyor.

Başka bir konsept çalışması da Suzuki Xbee Nature Photographer'ı içeriyor. Doğa fotoğrafçılığı ile uğraşanlar için birebir olan bu model, tavan bagajı ile birlikte geliyor. Sadece ekipman taşımakla sınırlı kalmıyor, bununla birlikte LED aydınlatma da barındırıyor. Böylece karanlık doğa ortamlarında çekim hazırlığı yaparken ya da kamp kurarken büyük bir fayda sağlıyor. Mavi ve siyah renklerin hâkim olduğu araçta kullanılan kaplama ise aşınmalara karşı dayanıklı yönünü öne çıkarıp otomobilin sağlam yönüne vurgu yapıyor.

Super Carry Work & Play Pro, uzun tavan bagajı sayesinde kamp ekipmanlarını taşımayı kolaylaştırırken daha çok işlevselliğe odaklanan bir araç olarak öne çıkıyor. Every Wagon Wanpaku Rider'ın aile öncelikli bir kamp aracı olarak tasarlandığı görülüyor. Tavandaki çocuk bisikletleri ve diğer ayrıntılarla ailelerin ilgi odağı hâline geliyor.