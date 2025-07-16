Çok Sevilen John Wick Oyunu Mağazalardan Kaldırılıyor! Tarih Verildi

Aksiyon dolu sahnelerin yer aldığı John Wick film serisinden esinlenerek geliştirilen John Wick Hex ile ilgili şaşkına çeviren bir karar alındı. Bu karar doğrultusunda John Wick oyunu çok yakında tüm mağazalardan kaldırılacak.

John Wick Hex Mağazalardan Neden Kaldırılacak?

2019 yılının ekim ayında Windows ve macOS, 2020 yılında ise PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için satışa sunulan John Wick Hex'in 17 Temmuz 2025 tarihinden itibaren tüm mağazalardan satıştan kaldırılacağı açıklandı.

Belirtilen tarihten itibaren oyun Epic Games Store, GOG, Nintendo eShop, PlayStation, Steam ve Xbox mağazalarından satın alınamayacak. Dijital veya kutulu sürüme sahip olan oyuncular ise oyunu oynamaya devam edebilecek.

Geliştirici Bithell Games ve yayıncı Big Fan Games tarafından yapılan açıklamada bu kararın alınma nedenine dair bilgi paylaşılmadı. Lisans konusunda bir anlaşmazlık yaşandığına yönelik bir söylentinin mevcut olduğunu da belirtelim.

John Wick Hex Nasıl Bir Oyun?

John Wick Hex, aksiyon odaklı bir strateji oyunudur fakat klasik strateji oyunlarından farklı bir oynanış mekaniği içeriyor. John Wick ile tehlikeli bir yolculuğa çıktığımız oyunda karşımıza çıkan düşmanları etkisiz hâle getirerek ilerliyoruz.

Uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesine imkân tanıyan oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut. Çizgi roman tarzı görselliğe sahip oyunun steam'deki inceleme notları "Çoğunlukla Olumlu" durumda.