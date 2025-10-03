John Wick Evreninde Geçen Yeni Film Geliyor! İlginç Konusu Olacak

John Wick evreni büyümeye devam ediyor. Ballerina filminden sonra Austin Everett'in kaleminden çıkan yeni bir film geliyor ancak bu filmin John Wick'in ana filmlerinden çok farklı bir konuya sahip olması bekleniyor. Öyle ki bu filmde silahlardan çok kılıçlar ön planda olacak.

Yeni John Wick Filmi Üzerinde Çalışılıyor

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre John Wick evreninde geçen yan film için çalışmalara başlandı. Filmin senaryosu Austin Everett tarafından yazılıyor. John Wick serisi, silahlı çatışmalar ve heyecan verici dövüş sahneleri ile öne çıkarken bu yapım, samuray ve western türlerine daha çok ağırlık verecek.

Kılıçların çarpışacağı bu yeni film hakkında fazla bir detay paylaşılmadı ancak samuray ve western teması dahi filmin izleyicilerin aşina olduğu John Wick serisinden nasıl farklı olacağını gösteriyor. Henüz bir adı bulunmuyor, oyuncu kadrosu da net değil ancak seriyi taşıdığı nokta göz önünde bulundurulduğunda izleyicilere pek de alışık olmadıkları sahneler sunması muhtemel görünüyor.

Bu serinin ortaya çıkmasının başlıca nedenlerinden biri, Keanu Reeves tarafından canlandırılan John Wick'in muazzam bir karakter gelişimiydi. John, ilk filmde her şeyden çok sevdiği eşini hastalığı yüzünden kaybetmiş ve kendisine yalnız kalmaması için miras olarak bir köpek bırakmıştı. Ancak bu köpek, John'un evine giren adamlar tarafından öldürülmüştü.

Bu, eşinden kalan en değerli şeyini kaybeden bir adamın artık geride hiçbir şeyinin kalmadığı anlamına geliyordu. Bütün dayanağını yitiren John, bu kırılma noktasından sonra acımasız bir suikastçıya dönüşmüştü. Benzer bir kırılma noktası Ballerina'da da görülmüştü. Film, babasının ölümünden sorumlu olan katillerden intikam almaya çalışan Eve Macarro'yu merkezine alıyordu.

İki karakterin de benzer süreçlerden geçmesine rağmen Ballerina izleyiciler tarafından tam anlamıyla benimsenemedi. Bu da John Wick evrenini genişletme çabalarının hayal kırıklığı ile sonuçlanmasına neden oldu fakat son paylaşılan bilgiler, Ballerina'nın bir son olmadığını gösteriyor. Yeni film eğer ayrılan bütçeyi doğru bir şekilde değerlendirirse John Wick gibi en iyi aksiyon filmleri arasına girebilir. O zamana kadar izleyecek bir şeyler arıyorsanız John Wick benzeri filmler listesine göz atabilirsiniz.