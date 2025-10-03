Peaky Blinders Geri Dönüyor! Cillian Murphy Olacak mı?

Tommy Shelby'yi canlandıran Cillian Murphy, dünyanın en çok sevilen dizisiyle geri dönüyor. Peaky Blinders dizisinin devamının geleceği resmen doğrulandı. Hatta bir değil, iki sezon daha Shelby ailesinin hikâyesi bizimle buluşacak ancak oyuncu kadrosu ve dizinin geçtiği dönem de dahil olmak üzere birtakım değişiklikler söz konusu olacak.

Peaky Blinders Dizisinin Devamı Geliyor

Peaky Blinders, altıncı sezonu ile ekranlara veda etmişti ancak BBC ve Netflix iş birliği ile dizinin devam edeceği açıklandı. Dizi, Shelby ailesinin sonraki kuşağına odaklanacak. Bu da önemli bir zaman atlaması yaşanacağı anlamına geliyor. II. Dünya Savaşı'nda ağır bombardımana maruz kalan Birmingham'ı yeniden inşa etme projesini ele geçirme çabasına yoğunlaşacak.

Dizinin yaratıcısı Steven Knight, Birmingham'ın bombalanmasından sonra küllerinden yeniden doğuşunu anlatacağını belirtti. Çekimler ise Birmingham'daki Digbeth Loc. stüdyolarında yapılacak. Her iki sezon da 6 bölümden oluşacak. Shelby'nin sonraki kuşaklarını merkezine alacak bir dizi olacağı için oyuncu kadrosu da baştan aşağı değişecek.

İlk altı sezonda Tommy Shelby karakterini canlandıran Cillian Murphy, bu dizide yapımcı olarak görev üstlenecek. Dizinin 6. sezondan yıllar sonrasında geçeceği göz önünde bulundurulduğunda kameranın karşısına geçip geçmeyeceğine dair kesin bir tahminde bulunmak zor ancak Tommy Shelby'yi bir şekilde görme ihtimalimiz bulunuyor.

Peaky Blinders dizisinin altı sezon boyunca büyük bir ilgi ile takip edilmesinin en önemli sebeplerinden biri Thomas Shelby karakteriydi. Yedinci ve sekizinci sezonun Shelby ailesinin yeni üyelerine yoğunlaşacak olması ise diziye önceki gibi çok büyük bir ilgi gösterilmemesine neden olabilir. Ancak oyuncu kadrosunun şu anlık belli olmadığını unutmamak gerekiyor.

Dizinin devamının oyuncu kadrosu eğer çok iyi isimlerden oluşursa Thomas Shelby'nin eksikliği bir şekilde kapatılabilir ve ilk altı sezondaki gibi sevilerek izlenebilir. Oyuncular açıklandıktan sonra izleyicileri nasıl bir şeyin beklediği hakkında tahminde bulunmak daha kolay bir hâl alacaktır.