12 GB RAM'li Telefon Geliyor! AMOLED Ekran ve Dahası

Jolla, yeni akıllı telefonunu duyurdu. Gizlilik odaklı bir Linux telefon olarak tanıtılan Jolla Phone, 12 GB RAM ve AMOLED ekran başta olmak üzere birçok etkileyici özellikle birlikte gelecek. Linux işletim sistemi ile birlikte gelecek cihazın tanıtımında özellikle gizliliğe dikkat çekildi.

Jolla Phone Özellikleri

Ekran Boyutu : 6.36 inç

: 6.36 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Piksel Yoğunluğu : 3390 PPI

: 3390 PPI RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB (microSD kart desteği mevcut)

: 256 GB (microSD kart desteği mevcut) Arka Kamera : 50 MP (Ana Kamera) + 13 MP (Ultra Geniş Açılı Kamera)

: 50 MP (Ana Kamera) + 13 MP (Ultra Geniş Açılı Kamera) Batarya : 5.500 mAh

: 5.500 mAh İşletim Sistemi : Sailfish OS

: Sailfish OS Diğer Özellikler: Çift SIM, NFC, yanda parmak izi okuyucu, özel gizlilik modu (mikrofon, kamera ve Bluetooth kapatma)

Jolla, yeni telefonunu "gerçek bir Linux telefonu" olarak nitelendirdi. Şirket, telefonda Sailfish işletim sisteminin kullanılacak olmasından dolayı takip ve gizli analizlerin olmayacağını ileri sürdü. Telefon, Android uygulamalarını desteklenecek fakat kullanıcılar istediği zaman telefonlarını tamamen bu uygulamalardan arındırma imkânına sahip olacak.

Cihaz, gücünü yüksek performans sunan bir MediaTek işlemcisinden alacak. Bununla birlikte 12 GB RAM'e sahip olacak. Depolama tarafındaysa kullanıcıları 256 GB depolama alanı karşılayacak fakat kullanıcılar, bu alanın yetersiz gelmesi hâlinde microSD desteği sayesinde depolama alanını arttırabilecek.

Telefon, 6.36 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. AMOLED ekran üzerinde 3390 PPI piksel yoğunluğu sunacak. Bununla birlikte Gorilla Glass ekran koruma teknolojisini destekleyecek. Büyük merak uyandıran telefon, çift SIM ve NFC desteği sunacak. Ayrıca 5.500 mAh batarya kapasitesi ile gelecek ve arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak.

Cihazın arka kısmı değiştirilebilecek olacak. Yan tarafta bir parmak izi sensörü yer alacak. İşletim sistemi için en az 5 yıl boyunca güncelleme desteği sunulacak. Mikrofon, kamera ve Bluetooth'u kapatmak için özel bir düğme de olacak. Gerektiğinde hemen gizlilik moduna geçiş yapılabilecek.

Jolla Phone Fiyatı

Jolla Phone için 499 euro (24 bin 668 TL) fiyat etiketi belirlendi. Şirket, yeni telefonun 4 Ocak 2026 tarihine kadar en az 2 bin adet ön sipariş alınması hâlinde üretileceğini belirtti. Son verilere göre şu ana kadar bin 328 ön sipariş verildi.