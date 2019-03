Kadın Astronotların Uzay Yürüyüşü Uygun Kıyafet Olmaması Sebebiyle İptal Oldu

Uzay keşifleri tarihinde bir ilki başarmak adına harekete geçen Amerika Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), tamamen kadınlardan oluşan bir ekibin uzay yürüyüşü yapacağını duyurmuştu. Sadece kadınlardan oluşan bir ekibin ilk defa gerçekleştireceği yürüyüş, uzay kıyafetlerindeki beden sorunu sebebiyle iptal edildi.

Anne McClain ve Cristina Koch tarafından yapılması beklenen yürüyüş, birçok kişi tarafından dört gözle beklenmiyordu. Bütün hazırlıklar yapılmış olmasına karşın, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda uygun kıyafetlerin bulunmaması sebebiyle yürüyüşün iptal edildiği duyuruldu. 22 Mart tarihinde yapılacağı söylenen yürüyüş, planlandığı şekilde tamamlanırken, yürüye Anne McClain yerine Nick Hague isimli erkek astronot katıldı.

İstasyonun lityum-iyon bataryalarının değiştirilmesi adına yapılacak ve yaklaşık 6 saat sürecek yürüyüş için açıklama yapan NASA sözcüsü, Twitter üzerinden iddialara cevap verildi. Resmi NASA Twitter hesabından da yayınlanan cevapta ise şu ifadeler kullanıldı: "Uzay yürüyüşleri oldukça zorlu görevler ama doğru ekipman işleri kolaylaştırıyor! Astronot kıyafetleri ise en önemli ekipman. İyi sonucu alabilmek için 29 Mart görevlendirmelerini güncellememiz gerekti. McClain yaptığı ilk uzay yürüyüşünde kendisine orta büyüklükte sert üst gövdesi olan kıyafetin uygun olduğunu görmüştü. Şu anda istasyonda sert üst gövdeye sahip olan tek kıyafet Koch tarafından kullanılacak ve McClain'in giymesi için uygun kıyafet kısa sürede sğalanamıyor."

Rus kozmonot Velentina Tereshkova,1963 yılında uzaya giden ilk kadın olmuştu. Rus kozmonot Svetlana Savıtskaya ise 1984 yılında uzay yürüyüşü yapan ilk kadın olarak tarihe geçmişti.

Spacewalks are a challenge, but the right equipment makes the job easier! Spacesuits are the most important gear. To get the best fit, we've updated the assignments for our March 29 and April 8 spacewalks outside the @Space_Station. Get more details: https://t.co/AoXmgVqKkJ pic.twitter.com/xrCKdMgFXr