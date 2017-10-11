  1. Tamindir
  2. haber
  3. proje
  4. Kanser İlacı Yumurtlayan Tavuk Üretildi

Kanser İlacı Yumurtlayan Tavuk Üretildi

Japonya kanser tavuk
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman proje
YORUM YAZ

Japonya’da kanser tedavisi için çalışmalarını sürdüren bilim adamları, tavuklar üzerinde yaptıkları genetik değişikliklerle yumurtalarına kanser tedavisi için kullanılan “interfon beta” maddesini yerleştirmeyi başardılar.

Bugüne kadar türlü çılgın fikirlerle dünya kamuoyunun karşısına çıkan Japon bilim adamları, bu sefer kanser hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçların maliyetini azaltmak için çok önemli bir adım attılar. Halihazırda MS, Hepatit ve deri kanseri gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ve birkaç miligramı 900 dolardan fazla tutan “interfon beta” maddesini daha ucuz yoldan elde etmek için çalışan bilim adamları, çareyi tavukların genleriyle oynamakta buldular.

Japonya’nın Kansai bölgesinde bulunan Ulusal Yüksek Endüstriyel Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (AIST) bünyesinde çalışan bir grup araştırmacı, horozların spermlerini “interfon beta” maddesini üretebilecek şekilde değiştirdiler. Ardından genetiği değiştirilmiş spermlerle tavukların yumurtlamasını sağladılar ve ortaya interfon beta proteini üretebilecek civcivlerin çıkmasını sağladılar.

Genleri değişmiş şekilde doğan tavukların en güzel yanıysa; miligramı en az 900 dolar olan ve duruma göre çok daha fazla para istenebilen interfon beta proteinini bünyelerinde barındırmaları ve yumurtalarında bu proteini taşımaları. Proteinin direkt olarak yumurtalardan alınmasıyla birlikte “interfon beta” fiyatlarının da yüzde 10 veya daha fazla oranda aşağıya inmesi bekleniliyor.

Uzay Yolculukları ‘Kozmik Kanser’ Sebebi Olabilir TEKNOLOJİ Uzay Yolculukları ‘Kozmik Kanser’ Sebebi Olabilir

Lise Öğrencisi Göğüs Kanserini Önceden Tespit Eden Sütyen Yaptı TEKNOLOJİ Lise Öğrencisi Göğüs Kanserini Önceden Tespit Eden Sütyen Yaptı

Yeni Geliştirilen Yöntemle Tek Damla Kanla 13 Farklı Kanser Testi TEKNOLOJİ Yeni Geliştirilen Yöntemle Tek Damla Kanla 13 Farklı Kanser Testi

ETİKETLER: Japonya tavuk

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Pro Evolution Soccer 2013 Pro Evolution Soccer 2013
Pro Evolution Soccer 2013 PES 2013, geliştirilen yapa zekası, kapsamlı kontrol mekanizması ve tamamen elden geçirilen taktik ekranı ile futbol oyunları kategorisinin zirvesine oynuyor. DENEME SÜRÜMÜ
Project CARS - Pagani Edition Project CARS - Pagani Edition
Project CARS - Pagani Edition Project CARS - Pagani Edition ücretsiz olarak oynayabileceğiniz bir yarış oyunudur ÜCRETSİZ
Adobe Premiere Pro Adobe Premiere Pro
Adobe Premiere Pro Adobe Premiere Pro, her türden video düzenleme işlemini yapabileceğiniz eksiksiz bir video düzenleme programıdır. DENEME SÜRÜMÜ
Hotspot Shield Free VPN Proxy Hotspot Shield Free VPN Proxy
Hotspot Shield Free VPN Proxy Hotspot Shield VPN eklentisi ile Chrome ve Firefox kullanırken internetteki engelli sitelere erişin. ÜCRETSİZ
Windows Phone Windows Phone
Windows Phone Windows Phone, Windows 8'li cihazlarınız arasında kolayca dosya taşımanıza izin veren ücretsiz bir uygulamadır. ÜCRETSİZ
Pro Evolution Soccer 2011 Pro Evolution Soccer 2011
Pro Evolution Soccer 2011 Oyunseverlerin en büyük bağımlılıklarından olan PES yeni sürümü Pro Evolution Soccer 2011 ile iddiasını daha da artırarak kullanıcıların huzuruna çıktı. DENEME SÜRÜMÜ
Pro Evolution Soccer 2016 myClub Pro Evolution Soccer 2016 myClub
Pro Evolution Soccer 2016 myClub Pro Evolution Soccer 2016 myClub ücretsiz olarka oynayabileceğiniz bir futbol oyunudur ÜCRETSİZ
Pro Evolution Soccer 2013 Demo 2 Pro Evolution Soccer 2013 Demo 2
Pro Evolution Soccer 2013 Demo 2 Konami’nin efsanevi futbol simülasyonu Pro Evolution Soccer serisinin bu yıl piyasada olacak olan oyunu Pro Evolution Soccer 2013 yani PES 2013’ün 2. demosu yayınlandı. ÜCRETSİZ
Proxy Switcher Proxy Switcher
Proxy Switcher Proxy Switcher, vekil sunucular üzerinden ve farklı IP adresleri göstererek internetten dolaşmanızı sağlar. DENEME SÜRÜMÜ

YORUMLAR