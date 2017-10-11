Kanser İlacı Yumurtlayan Tavuk Üretildi

Japonya’da kanser tedavisi için çalışmalarını sürdüren bilim adamları, tavuklar üzerinde yaptıkları genetik değişikliklerle yumurtalarına kanser tedavisi için kullanılan “interfon beta” maddesini yerleştirmeyi başardılar.

Bugüne kadar türlü çılgın fikirlerle dünya kamuoyunun karşısına çıkan Japon bilim adamları, bu sefer kanser hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçların maliyetini azaltmak için çok önemli bir adım attılar. Halihazırda MS, Hepatit ve deri kanseri gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ve birkaç miligramı 900 dolardan fazla tutan “interfon beta” maddesini daha ucuz yoldan elde etmek için çalışan bilim adamları, çareyi tavukların genleriyle oynamakta buldular.

Japonya’nın Kansai bölgesinde bulunan Ulusal Yüksek Endüstriyel Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (AIST) bünyesinde çalışan bir grup araştırmacı, horozların spermlerini “interfon beta” maddesini üretebilecek şekilde değiştirdiler. Ardından genetiği değiştirilmiş spermlerle tavukların yumurtlamasını sağladılar ve ortaya interfon beta proteini üretebilecek civcivlerin çıkmasını sağladılar.

Genleri değişmiş şekilde doğan tavukların en güzel yanıysa; miligramı en az 900 dolar olan ve duruma göre çok daha fazla para istenebilen interfon beta proteinini bünyelerinde barındırmaları ve yumurtalarında bu proteini taşımaları. Proteinin direkt olarak yumurtalardan alınmasıyla birlikte “interfon beta” fiyatlarının da yüzde 10 veya daha fazla oranda aşağıya inmesi bekleniliyor.