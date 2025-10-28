Kaosun Anatomisi'nin 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı
Kaosun Anatomisi'nin 6. bölüm fragmanı izleyiciler ile buluştu. Peki, 49 saniye uzunluğundaki tanıtım videosu neler sunuyor? İşte fragmana dair detaylar!
Kaosun Anatomisi'nin yeni bölümü beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. HBO Max'in başarılı dizisi Kaosun Anatomisi'nin 6. bölüm fragmanı izleyiciler ile buluştu. Peki, oyuncu kadrosunda Derin Beşikçioğlu, Erol Babaoğlu ve Aytaç Şaşmaz dahil olmak üzere pek çok ismin yer aldığı dizinin yeni tanıtım videosu neler sunuyor?
Kaosun Anatomisi'nin 6. Bölüm Fragmanı Nasıl İzlenir?
En iyi HBO Max dizileri arasında yerini alan Kaosun Anatomisi için yeni bölüm fragmanı paylaşıldı. HBO Max Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden yayınlanan tanıtım videosu 49 saniye uzunluğunda. Videonun açıklamasında "Biz önce deli ederiz sonra tedavi" sözüne yer verildi. Altıncı bölüm 31 Ekim'de yayınlanacak.
Kaosun Anatomisi Konusu
Suç, dram ve aksiyon türlerindeki Kaosun Anatomisi, kız kardeşinin şüpheli ölümüyle hayatı altüst olan Ozan isimli genç doktorun hikâyesine odaklanıyor. Hastanenin acil servisinde çalışan Ozan, bu ölümün arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçiyor.
Kaosun Anatomisi Oyuncuları
- Aytaç Şaşmaz
- Serra Arıtürk
- Erol Babaoğlu
- Diren Polatoğulları
- Deniz Barut
- Derin Beşikçioğlu
- İlker Kızmaz
HBO Max'in en popüler dizilerinden biri olan Kaosun Anatomisi'nde Aytaç Şaşmaz, Serra Arıtürk, Erol Babaoğlu ve Diren Polatoğulları dahil pek çok oyuncu bulunuyor. Aytaç Şaşmaz "Ozan" karakterini, Serra Arıtürk "Elif" karakterini, Erol Babaoğlu "Kenan" karakterini, Diren Polatoğulları ise "Rıza" karakterini canlandırıyor.