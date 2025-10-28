Netflix'e Kasım Ayında Gelecek Dizi ve Filmler

Netflix, Kasım 2025'te izleyicilerle buluşacak olan dizi ve filmleri içeren yayın takvimini paylaştı. Gelecek ay dijital yayın platformunun abonelerini ekran başından uzun bir süre ayrılamamalarına neden olacak içerikler bekliyor. Öne çıkan yapımlar arasında ise Stranger Things, Squid Game: The Challenge ve Death by Lightning gibi yapımlar yer alıyor.

Netflix'e Kasım 2025'te Hangi Dizi ve Filmler Gelecek?

1 Kasım: Jack Reacher ve Jack Reacher: Asla Geri Dönme

Jack Reacher ve Jack Reacher: Asla Geri Dönme 3 Kasım: Son Hava Bükücü

Son Hava Bükücü 4 Kasım: Squid Game: The Challenge (2. Sezon)

Squid Game: The Challenge (2. Sezon) 6 Kasım: Death by Lightning

Death by Lightning 7 Kasım: Frankenstein

Frankenstein 12 Kasım: Lara Croft: Tomb Raider, Bizim Mutlu Noelimiz ve Eddie Murphy Olmak

Lara Croft: Tomb Raider, Bizim Mutlu Noelimiz ve Eddie Murphy Olmak 13 Kasım: Last Samurai Standing ve The Beast in Me

Last Samurai Standing ve The Beast in Me 14 Kasım: Lefter: Bir Ordinaryüs Hikâyesi

Lefter: Bir Ordinaryüs Hikâyesi 15 Kasım (04.00): Jake Paul vs. Tank Davis

Jake Paul vs. Tank Davis 20 Kasım: A Man on the Inside (2. Sezon)

A Man on the Inside (2. Sezon) 27 Kasım: Stranger Things (5. Sezon 1. Kısım)

En çok kullanılan dizi ve film platformları arasında yer alan Netflix, Kasım ayının başında Jack Reacher ve Jack Reacher: Asla Geri Dönme filmlerini sunacak. 2012 yapımı Jack Reacher 7.0 IMDb puanına sahipken 2016 yapımı Jack Reacher: Asla Geri Dönme'nin ise 6.2 IMDb puanı bulunuyor.

Netflix abonesi olan hemen hemen herkesin izlediği Squid Game'in yarışma programı olan Squid Game: The Challenge'ın ikinci sezonu, 4 Kasım'da yayınlanacak. Bu yarışmada tıpkı dizide olduğu gibi bir para ödülü veriliyor. Sona kalan kişi büyük ödülün de sahibi oluyor. Yarışmadaki görevlerin en az dizideki kadar zorlayıcı olduğunu da belirtelim.

Başrollerini Matthew Macfadyen ve Laura Marcus'un paylaştığı Death by Lightning, 6 Kasım'da Netflix izleyicilerinin beğenisine sunulacak. Candice Millard'ın Destiny of the Republic adlı eserinden uyarlanan dizi, Amerika Birleşik Devletleri'nin 20. başkanı olan James A. Garfield'ı öldüren Charles Guiteau'yu merkezine alıyor.

Netflix, 7 Kasım'da izleyicileri Frankenstein ile karşılayacak. Bu film, Film, kendi hırslarının sonucunda yarattığı bir canavarı konu ediniyor. Filmin başrollerini ise Oscar Isaac, Jacob Elordi ve Mia Goth paylaşıyor. Listenin sonunda ise merakla beklenen bir dizi bulunuyor. 27 Kasım'da Stranger Things'in yeni sezonunun ilk kısmı da yayınlanacak.